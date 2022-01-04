СКА забил 5 голов в первом официальном матче под руководством Ротенберга

4 января Роман Ротенберг был официально назначен главным тренером СКА вместо Валерия Брагина, который был переведен на должность старшего тренера.

СКА в этот же день сыграл в КХЛ в гостях против «Куньлуня» и выиграл 5:1.

Уже к 14-й минуте СКА повел 3:0, а после двух периодов был впереди 3:1.

Еще два гола были забиты в третьем периоде.

У СКА дубль сделал Комаров, по одному голу забили Галимов, Бурдасов и Робинсон.

СКА теперь лидирует в Западной конференции, а до этого матча шел вторым. «Куньлунь» остается худшей командой турнира.