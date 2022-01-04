Роман Ротенберг
КХЛ
СКА (х)
Куньлунь Ред Стар
СКА забил 5 голов в первом официальном матче под руководством Ротенберга
вчера, 22:04
4 января Роман Ротенберг был официально назначен главным тренером СКА вместо Валерия Брагина, который был переведен на должность старшего тренера.
СКА в этот же день сыграл в КХЛ в гостях против «Куньлуня» и выиграл 5:1.
- Уже к 14-й минуте СКА повел 3:0, а после двух периодов был впереди 3:1.
- Еще два гола были забиты в третьем периоде.
- У СКА дубль сделал Комаров, по одному голу забили Галимов, Бурдасов и Робинсон.
СКА теперь лидирует в Западной конференции, а до этого матча шел вторым. «Куньлунь» остается худшей командой турнира.
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