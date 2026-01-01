Роман Ротенберг

Дата рождения
7 апреля 1981 г.
Инфо
Российский предприниматель, менеджер, спортивный функционер
Лента
Материалы
Новости
Цитата недели от Романа Ротенберга: объяснил свое назначение историей про Моуринью – и сделал три ошибки в фактах
#Роман Ротенберг
Шок русского хоккея: Ротенберг - главный тренер СКА. Как так вышло: посмотрел 800 матчей и подменял болевшего Брагина
#Роман Ротенберг
Штаб сборной России по хоккею на Олимпиаду-2022. Генменеджер Ковальчук, советник-президент и бывший тренер с фантомной ролью
#Россия (х)
Кто едет на МЧМ-2021 от России. Состав, где семь игроков СКА и Ротенберг – глава штаба
#Россия U20
Из-за коронавируса СКА играет молодежью и поменял четырех тренеров за неделю. Четырех за неделю!
1
#СКА
1
СКА выставил рекордно молодой состав – с тренером Ротенбергом, который год назад обучался в ВШТ
#СКА (х)
Плющенко развивал академию три года: боролся за таланты, cделал партнерку со СКА, а теперь привлек Трусову
#Евгений Плющенко
На «Газпром Арене» выступила шестилетняя дочь Ротенберга. Покаталась вместе с Загитовой
#Арина Ротенберг