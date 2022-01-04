Цитата недели от Романа Ротенберга: объяснил свое назначение историей про Моуринью – и сделал три ошибки в фактах
4 января СКА объявил имя нового главного тренера – на эту должность был переведен Роман Ротенберг. Работавший на этом посту Валерий Брагин стал старшим тренером.
СКА в этот же день выиграл 5:1 у слабейшей команды КХЛ – «Куньлуня». А интервью Ротенберга тут же разлетелось на пару цитат. Ответ на вопрос – зачем ему тренировать:
«Ну, вы знаете, как Йозе Марино начинал? Был просто переводчиком Алекса Фергюсона, обычным переводчиком. Он впитал в себя все методики Фергюсона и стал очень успешным тренером. Таких тренеров в истории очень много».
Именно так все и прозвучало:
Сразу три странности:
- Вероятно, Жозе Моуринью еще никогда не слышал, чтобы его так называли.
- Моуринью был переводчиком, но не Фергюсона, а Бобби Робсона.
- Когда Моуринью начинал, Фергюсону тогда не нужен был переводчик, потому что практически все игроки были англоговорящими. Зато нужен был Робсону, который возглавил португальский «Спортинг», а потом работал в «Порту».
Возможно, есть и четвертая странность о том, что таких тренеров очень много в истории, если имелась в виду профессия (переводчик) или успех (титулы). Но, скорее всего, Ротенберг говорил о пути Моуринью как человека, не игравшего профессионально.
Получилось даже много Моуринью на один день. Вот что сказал почетный президент ИИХФ Рене Фазель: «Можно сравнить Ротенберга с Жозе Моуринью, который никогда не играл в футбол как профессионал, но стал большим тренером».