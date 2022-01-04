Цитата недели от Романа Ротенберга: объяснил свое назначение историей про Моуринью – и сделал три ошибки в фактах

4 января СКА объявил имя нового главного тренера – на эту должность был переведен Роман Ротенберг. Работавший на этом посту Валерий Брагин стал старшим тренером.

СКА в этот же день выиграл 5:1 у слабейшей команды КХЛ – «Куньлуня». А интервью Ротенберга тут же разлетелось на пару цитат. Ответ на вопрос – зачем ему тренировать:

«Ну, вы знаете, как Йозе Марино начинал? Был просто переводчиком Алекса Фергюсона, обычным переводчиком. Он впитал в себя все методики Фергюсона и стал очень успешным тренером. Таких тренеров в истории очень много».