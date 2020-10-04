«Ювентус» приехал на стадион и вышел основой на матч с «Наполи». Соперник не прилетел

Утром 4 октября мы рассказывали о коронавирусной истории в «Наполи». Кратко:

Местные органы не разрешили «Наполи» вылет на игру с «Ювентусом».

Серия А сказала, что матч все равно состоится в назначенное время.

«Ювентус» тоже подтвердил, что выйдет на игру.

За пару часов до матча лига написала на официальном сайте, что пояснительная записка от местных органов не содержала запрета для всей команды. Там было примечание по ограничению контактной группы, поэтому здоровый состав «Наполи» обязан явиться на матч.

Единственное сообщение от «Наполи» за целые сутки до официального времени старта игры с «Ювентусом»: «Новости о положительном тесте на коронавирус у Гаттузо не имеют под собой никаких оснований. Следующие мазки команда сдает завтра».

«Наполи» остался дома. Игроки сразу сели на самоизоляцию.

«Ювентус» в этот момент показал состав на матч: