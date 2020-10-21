Как описать матч «Краснодара» в ЛЧ одним твитом (и одним словом). Знает Кабелла, который не играл
«Краснодар» сыграл вничью с «Ренном» (1:1). Главный герой матча – Матвей Сафонов. УЕФА насчитал семь ударов в створ его ворот. Сафонов отбил шесть из них и почти отбил пенальти.
Игрок «Краснодара» Реми Кабелла смотрел матч дистанционно. РПЛ написала, что у двух футболистов выявлены условно-положительные результаты тестов на коронавирус. Ими как раз оказались Кабелла и Марков.
Сначала Кабелла выложил в твиттер пост поддержки для клуба: «Всем сердцем с тобой, «Краснодар».
Потом описал впечатления от матча одним словом: «Сафонов».
«Матч ТВ» показа все сейвы Сафонова из этого матча:
«Я свою игру оценивать не буду. Думаю, сначала нужно разобрать ее индивидуально с тренером», – скромно сказал сам Матвей Сафонов в эфире «Матч ТВ».
Если считать квалификацию, Сафонов провел в сезоне-2020/21 три матча Лиги чемпионов. В каждом он пропускал по одному мячу. «Краснодар» дважды выиграл и один раз сыграл вничью.
В одном из матчей против ПАОКа Сафонов отбил пенальти. Кабелла забил в двух матчах квалификации – именно его голы вывели «Краснодар» в групповой этап Лиги чемпионов.
Тогда он радовался так: