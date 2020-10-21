Как описать матч «Краснодара» в ЛЧ одним твитом (и одним словом). Знает Кабелла, который не играл

«Краснодар» сыграл вничью с «Ренном» (1:1). Главный герой матча – Матвей Сафонов. УЕФА насчитал семь ударов в створ его ворот. Сафонов отбил шесть из них и почти отбил пенальти.

Игрок «Краснодара» Реми Кабелла смотрел матч дистанционно. РПЛ написала, что у двух футболистов выявлены условно-положительные результаты тестов на коронавирус. Ими как раз оказались Кабелла и Марков.

Сначала Кабелла выложил в твиттер пост поддержки для клуба: «Всем сердцем с тобой, «Краснодар».