Реми Кабелла
Лига чемпионов
Футбол
Матвей Сафонов
Краснодар
Ренн
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#Реми Кабелла #Футбол #Лига чемпионов #Краснодар #Ренн #Матвей Сафонов

Как описать матч «Краснодара» в ЛЧ одним твитом (и одним словом). Знает Кабелла, который не играл

21 октября, 00:25
Александр Плеханов

ФК «Краснодар»

«Краснодар» сыграл вничью с «Ренном» (1:1). Главный герой матча – Матвей Сафонов. УЕФА насчитал семь ударов в створ его ворот. Сафонов отбил шесть из них и почти отбил пенальти.

Игрок «Краснодара» Реми Кабелла смотрел матч дистанционно. РПЛ написала, что у двух футболистов выявлены условно-положительные результаты тестов на коронавирус. Ими как раз оказались Кабелла и Марков.

Сначала Кабелла выложил в твиттер пост поддержки для клуба: «Всем сердцем с тобой, «Краснодар».

Потом описал впечатления от матча одним словом: «Сафонов».

«Матч ТВ» показа все сейвы Сафонова из этого матча:

«Я свою игру оценивать не буду. Думаю, сначала нужно разобрать ее индивидуально с тренером», – скромно сказал сам Матвей Сафонов в эфире «Матч ТВ». 

Если считать квалификацию, Сафонов провел в сезоне-2020/21 три матча Лиги чемпионов. В каждом он пропускал по одному мячу. «Краснодар» дважды выиграл и один раз сыграл вничью.

В одном из матчей против ПАОКа Сафонов отбил пенальти. Кабелла забил в двух матчах квалификации – именно его голы вывели «Краснодар» в групповой этап Лиги чемпионов.

Тогда он радовался так:

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