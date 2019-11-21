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shakhtar.com
Страна
Украина
Стадион
Арена-Львов
Тренер
Луиш Каштру
Л. Каштру
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«Шахтер» сделал на стадионе объявление на русском языке – клуб оштрафовали
#УПЛ
21 ноября 2019, 23:03
«Шахтер» держит в ЛЧ 20-летний парень. Выходит со скамейки для ключевых голов
#Манор Соломон
27 ноября 2019, 01:40
Гвардиола поблагодарил фанатов «Ман Сити» за выезд на игру против «Шахтера» и пригласил их в VIP
#Лига чемпионов
14 ноября 2019, 22:43
Неприличный жест, слезы, удаление. В главном матче Украины скандал из-за расизма
#Шахтер
11 ноября 2019, 10:59
Хорватское «Динамо» удивляет в ЛЧ, а лучший там – юный чемпион Европы, за которым следят топы
#Лига чемпионов
22 октября 2019, 21:40
«Аталанта» забивает в Италии всем не меньше двух. В ЛЧ первого гола ждали 118 минут
#Лига чемпионов
01 октября 2019, 21:59
Все трансферы последнего дня. Икарди в «ПСЖ», Караваев в «Зените» и другие
#Серия А
02 сентября 2019, 23:08
«Ливерпуль» – «Наполи», «Ювентус» – «Атлетико». Мы такое смотрели совсем недавно
#Лига чемпионов
30 августа 2019, 00:30