«Ливерпуль» – «Наполи», «Ювентус» – «Атлетико». Мы такое смотрели совсем недавно

Состоялась жеребьевка Лиги чемпионов. Тут смотрите полный состав групп, а здесь – разбор пересечений «Зенита» и его соперников. Среди всех команд мы выделили четыре пары, матчи в которых все уже видели. Было это как раз в прошлом розыгрыше ЛЧ.

Теперь эти команды снова встретятся, но уже на групповом этапе ЛЧ сезона-2019/20. Из всех игр мы выделили по одному главному моменту – по ним их и вспоминаем.

Получились вот такие совпадения:

«Ливерпуль – «Наполи» (группа)

«Манчестер Сити» – «Шахтер» (группа)

«Барселона» – «Интер» (группа)

«Ювентус» – «Атлетико» (плей-офф)

Алиссон оставил «Ливерпуль» в ЛЧ

«Ливерпуль» выиграл Лигу чемпионов, но групповой этап складывался сложно. «Наполи» выиграл домашнюю игру, а на «Энфилд» приехал хотя бы за ничьей. Она при любых раскладах выводила бы команду в плей-офф. К последним минутам «Ливерпуль» вел 1:0, но у «Наполи» возник убойный момент. Спас Алиссон – если бы не он, «Ливерпуль» улетел бы в ЛЕ. Смотрите с 1:41.