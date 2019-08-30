«Ливерпуль» – «Наполи», «Ювентус» – «Атлетико». Мы такое смотрели совсем недавно
Состоялась жеребьевка Лиги чемпионов. Тут смотрите полный состав групп, а здесь – разбор пересечений «Зенита» и его соперников. Среди всех команд мы выделили четыре пары, матчи в которых все уже видели. Было это как раз в прошлом розыгрыше ЛЧ.
Теперь эти команды снова встретятся, но уже на групповом этапе ЛЧ сезона-2019/20. Из всех игр мы выделили по одному главному моменту – по ним их и вспоминаем.
Получились вот такие совпадения:
- «Ливерпуль – «Наполи» (группа)
- «Манчестер Сити» – «Шахтер» (группа)
- «Барселона» – «Интер» (группа)
- «Ювентус» – «Атлетико» (плей-офф)
Алиссон оставил «Ливерпуль» в ЛЧ
«Ливерпуль» выиграл Лигу чемпионов, но групповой этап складывался сложно. «Наполи» выиграл домашнюю игру, а на «Энфилд» приехал хотя бы за ничьей. Она при любых раскладах выводила бы команду в плей-офф. К последним минутам «Ливерпуль» вел 1:0, но у «Наполи» возник убойный момент. Спас Алиссон – если бы не он, «Ливерпуль» улетел бы в ЛЕ. Смотрите с 1:41.
Странный пенальти на Стерлинге
За два матча «Манчестер Сити» вкатил «Шахтеру» девять голов. Понятно, что здесь не было даже никаких шансов, но один момент всех удивил. Стерлинг столкнулся с газоном, но арбитр увидел фол. В ворота «Шахтера» поставили пенальти, а Стерлингу потом еще и пришлось извиняться. Только было это уже после матча.
Первый гол в Лиге чемпионов Малком забил «Интеру»
Карьера в «Барселоне» сложилась у Малкома неудачно. Этим летом он ушел в «Зенит» за 40 миллионов евро. Хотя бы какую-то пользу «Барсе» Малком принес как раз в Лиге чемпионов. В гостевом матче с «Интером» Малкома выпустили на последние десять минут. За это время он сравнял счет и спас для «Барсы» важное очко. Больше Малком в ЛЧ пока не забивал.
Роналду спародировал Симеоне
«Атлетико» выиграл первый матч. «Ювентус» все перевернул во втором и прошел дальше. Роналду забил три мяча, но главное – его креативный ответ Симеоне. Да, у него тоже есть яйца.