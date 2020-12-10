Игроки «Боруссии» закончили матч, а потом смотрели параллельный по планшету 💻
Итоговая турнирная таблица группы B, где все команды сохраняли шансы на выход в плей-офф:
«Боруссия» проиграла «Реалу» (0:2). Так она потеряла первое место в группе, а «Реал» автоматически заскочил в плей-офф. При таком результате «Боруссию» устраивала только ничья в параллельной игре. Матч «Интера» и «Шахтера» продлился чуть дольше, поэтому все игроки «Боруссии» побежали к планшету. Посмотрели пару последних минут и ушли в танцы.
Максимально близкий вид:
А так это выглядело с трибун:
«Шахтер» в том матче больше играл на удержание ничьи, чтобы оставить себе хоть какие-то еврокубки на весну. «Интер» устраивала только победа, поэтому давление было постоянным. Один раз команда попала в перекладину, Санчес пульнул мяч в голову Лукаку (мог быть гол), а на последних минутах к чужим воротам бегал даже Ханданович. Не помогло.