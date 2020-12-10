Игроки «Боруссии» закончили матч, а потом смотрели параллельный по планшету 💻

«Шахтер» в том матче больше играл на удержание ничьи, чтобы оставить себе хоть какие-то еврокубки на весну. «Интер» устраивала только победа, поэтому давление было постоянным. Один раз команда попала в перекладину, Санчес пульнул мяч в голову Лукаку (мог быть гол), а на последних минутах к чужим воротам бегал даже Ханданович. Не помогло.