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#Боруссия М #Лига чемпионов #Футбол #Реал #Интер #Шахтер

Игроки «Боруссии» закончили матч, а потом смотрели параллельный по планшету 💻

10 декабря, 01:41
Александр Плеханов

Итоговая турнирная таблица группы B, где все команды сохраняли шансы на выход в плей-офф:

Гол.ру

«Боруссия» проиграла «Реалу» (0:2). Так она потеряла первое место в группе, а «Реал» автоматически заскочил в плей-офф. При таком результате «Боруссию» устраивала только ничья в параллельной игре. Матч «Интера» и «Шахтера» продлился чуть дольше, поэтому все игроки «Боруссии» побежали к планшету. Посмотрели пару последних минут и ушли в танцы.

Твиттер «Боруссии М»

Твиттер «Боруссии М»

Максимально близкий вид:

А так это выглядело с трибун:

«Шахтер» в том матче больше играл на удержание ничьи, чтобы оставить себе хоть какие-то еврокубки на весну. «Интер» устраивала только победа, поэтому давление было постоянным. Один раз команда попала в перекладину, Санчес пульнул мяч в голову Лукаку (мог быть гол), а на последних минутах к чужим воротам бегал даже Ханданович. Не помогло.

НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
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