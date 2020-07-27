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#Мирча Луческу #Футбол #Шахтер #УПЛ #Динамо К

Луческу уходит из «Динамо» Киев через 4 дня. Его забомбили фанаты – и не только за «Шахтер»

27 июля, 19:00
Михаил Морозов

Alexander Chernykh / Global Look Press

UPD. Румынская пресса сообщила об уходе Мирчи Луческу с поста главного тренера киевского «Динамо». Не сразу, а через несколько часов руководство клуба опровергло эту информацию.

Просто два факта с датами:

23 июля Мирча Луческу назначен главным тренером киевского «Динамо»;

27 июля Луческу объявил об уходе из «Динамо». Причина – фанаты.

Румынский сайт GSP опубликовал заявление Луческу об уходе. Что он говорит:

  • Не сможет работать в атмосфере такой враждебности со стороны фанатов;
  • Раньше он уже работал в конкурирующих командах («Галатасарай» и «Бешикташ», «Динамо» Бухарест и «Рапид»), и все было хорошо;
  • При выборе «Динамо» деньги – последнее, что его интересовало;
  • Он очень хотел вернуться на Украину и в украинский футбол.

UPD. Агент Луческу Аркадий Запорожану объяснил: Это была личная переписка между ним и Суркисом. Этот разговор был еще в субботу. Будем выяснять, как это попало в прессу. Если кто‑то захочет увидеть, то я все могу показать. У нас завтра в 9:30 самолет на Киев. Луческу – главный тренер «Динамо».

Вице-президент «Динамо» Алексей Семененко информацию об уходе Луческу не опроверг: «Понимаю, почему вы звоните, но мне сейчас нечего вам сказать на эту тему. Пока потерпите». Не опроверг сначала и президент «Динамо» Игорь Суркис: «У меня нет никакой такой информации, о которой я мог бы вам говорить». Потом он сказал: «Все нормально. Есть у «Динамо» тренер».

Луческу работал 12 лет в «Шахтере» – главном и единственном конкуренте «Динамо».

Реакций на назначение (например, в твиттере «Динамо») – тьма. В целом короткий пересказ полюсов реакций такой:

  • Работать в клубе-конкуренте после 12 лет ожесточенного соперничества – неприемлемо.
  • Другие говорили, что это хорошо: Луческу – большой профи и наконец-то вытащит «Динамо», которое уже четыре года не выигрывает сезон.

Украинские звезды тоже реагировали по-разному:

• Олег Блохин возмущен и считает это плевком в душу. В интервью он 11 раз повторил слово «плевок».

• «Может, Луческу бессмертный, я не знаю», – тренер Николай Павлов.

• «Не могу подобрать литературных слов, остались одни выражения», – Игорь Беланов.

• «Луческу называют Мистером. Но мистеры так не поступают», – гендиректор «Шахтера» Сергей Палкин.

• «Я не смотрел матчи «Динамо», только с «Шахтером», а сейчас вообще не буду смотреть», – Александр Алиев.

В клубе другие цитаты. 

• «Уверен, «Динамо» только выиграет от этого назначения», – капитан «Динамо» Сергея Сидорчука. 

• Голкипер Денис Бойко вообще затронул опасную тему: «Хотелось бы, чтобы Мирчу Луческу и «Динамо» поддержали болельщики». Бойко в ответ получил гневную тираду от Артема Милевского, который за это обозвал его псиной и клоуном.

Фанаты киевского «Динамо» пообещали устроить акции протеста:

Скриншот из группы WBC Ультрас Динамо в фейсбуке

Одна из них уже случилась – фанаты завязали глаза памятнику Валерию Лобановскому около стадиона «Динамо».

После назначения Луческу президент Суркис встретился с фанатами. Но лучше не стало

«Идите работайте в клубе, сейчас устрою вас на работу. Давать советы со стороны может каждый. Управлять за чужие деньги может каждый. Свои вложите. Дайте 30 млн долларов в год и управляйте. Я буду в стороне. Назначайте тренера и берите, кого хотите».

Претензии к Луческу – не только из-за того, что он 12 лет проработал в конкурирующем клубе. За это время он:

  • намекал на предвзятое отношение арбитров к «Шахтеру»,
  • критиковал федерацию футбола, которую тогда возглавлял Суркис, 
  • говорил, что чемпионат подстроен под «Динамо», 
  • обвинял клуб в давлении, 
  • часто сомневался в честности его чемпионств.

Maksim Konstantinov / Global Look Press

Но его главный антидинамовский шаг – одна цитата про главного тренера в истории клуба Валерия Лобановского. Это для рейтинга лучших клубных тренеров в истории от France Football, где у Лобановского шестое место.

«Очень удивлен позицией Лобановского, ведь у него абсолютно не было никаких результатов за пределами Украины». 

(Дисклеймер: Лобановский выиграл три еврокубка и несколько раз доходил до полуфинала Кубка/Лиги чемпионов) 

Позже Луческу извинился, но цитата уже везде.

«Как можно возглавить «Динамо» после стольких лет в «Шахтере»?» – говорил сам Луческу в интервью в августе 2019 года. Четыре дня этот вопрос задавали уже ему.

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Комментарии (6)
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vladik12
28 июля, 09:54

Ай да Суркис, ай да Суркис сын.

Какие фортеля только не выкидывает.

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Djivan
28 июля, 11:47

тест

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Djivan
28 июля, 11:31

какой интересный слог, а можете рассказать как при царе жилось?

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Другие ответы
Юрий Алеманов
29 июля, 07:47

Не очень понятно, как Суркису пришла эта гениальная идея пригласить Луческу. Такое можно было наспор проиграть или по приколу, чтобы посмотреть на реакцию своих фанатов.

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vladik12
29 июля, 09:25

Такое ощущение, что это все большой пиар-ход на пользу украинского футбола.

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