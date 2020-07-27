Луческу уходит из «Динамо» Киев через 4 дня. Его забомбили фанаты – и не только за «Шахтер»

UPD. Румынская пресса сообщила об уходе Мирчи Луческу с поста главного тренера киевского «Динамо». Не сразу, а через несколько часов руководство клуба опровергло эту информацию.

Просто два факта с датами:

• 23 июля Мирча Луческу назначен главным тренером киевского «Динамо»;

• 27 июля Луческу объявил об уходе из «Динамо». Причина – фанаты.

Румынский сайт GSP опубликовал заявление Луческу об уходе. Что он говорит:

Не сможет работать в атмосфере такой враждебности со стороны фанатов;

Раньше он уже работал в конкурирующих командах («Галатасарай» и «Бешикташ», «Динамо» Бухарест и «Рапид»), и все было хорошо;

При выборе «Динамо» деньги – последнее, что его интересовало;

Он очень хотел вернуться на Украину и в украинский футбол.

UPD. Агент Луческу Аркадий Запорожану объяснил: Это была личная переписка между ним и Суркисом. Этот разговор был еще в субботу. Будем выяснять, как это попало в прессу. Если кто‑то захочет увидеть, то я все могу показать. У нас завтра в 9:30 самолет на Киев. Луческу – главный тренер «Динамо».

Вице-президент «Динамо» Алексей Семененко информацию об уходе Луческу не опроверг: «Понимаю, почему вы звоните, но мне сейчас нечего вам сказать на эту тему. Пока потерпите». Не опроверг сначала и президент «Динамо» Игорь Суркис: «У меня нет никакой такой информации, о которой я мог бы вам говорить». Потом он сказал: «Все нормально. Есть у «Динамо» тренер».

Луческу работал 12 лет в «Шахтере» – главном и единственном конкуренте «Динамо».