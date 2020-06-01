Знакомьтесь: украинец Владис-Эммерсон Иллой-Айет. Выступает за Конго (папа – хирург оттуда), играл в Гонконге в +47˚ и попробовал русскую ФНЛ

В январе «Армавир» взял защитника с такими именем − Владис-Эммерсон Иллой-Айет. Он родился в Одессе, был в украинских клубах и заигран за сборную Конго, где родился его отец. В мае-2018 Иллой-Айет получил от президента своего клуба «Олимпик» обвинение в сдаче матча (украинский КДК не нашел признаков договорняка) и уехал в турне по миру: Дания, Гонконг, Россия.

В Украине президент клуба обвинял в сдаче матча, проверял на полиграфе и не платил зарплату

– Я родился в день Ангела Владислава. Мама хотела назвать меня Влад, отец – Эмерсон (ударение на третий слог – прим. авт.). В итоге они объединили оба варианта. Владисом меня очень редко называют: в основном за рубежом или люди, которые не знают, как ко мне обращаться. Это нормально, но гораздо привычнее, когда обращаются Эмик. Так меня называют друзья, сестра и родители. В тренировочном процессе, когда нет времени выговаривать имя, зовут просто Эм. На футболках всегда было написано Эмерсон, хотя в паспорте две «м». Но мне так больше нравится. А фамилия – по отцу.

– Ты говорил, что твой отец – известная личность в Конго. Чем он знаменит?

– Торакальный хирург: специализируется на грудном отделе. В Украине он еще был президентом союза беженцев. Занимался трудоустройством, поиском университета, жилья для людей, приезжавших из Африки.

– Как проходило твое детство в Одессе?

– Детство прошло во дворе с мячом. Я довольно коммуникабельный и неконфликтный человек: со всеми всегда находил общий язык. С расизмом не сталкивался. Были привычные шуточки, которые объясняются тем, что все люди разные. Если слышал оскорбления, то просто не обращал внимания. Вступать в перепалку с такими людьми попросту не гуманно.