Гонконг

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Знакомьтесь: украинец Владис-Эммерсон Иллой-Айет. Выступает за Конго (папа – хирург оттуда), играл в Гонконге в +47˚ и попробовал русскую ФНЛ
#Владис-Эммерсон Иллой-Айет
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