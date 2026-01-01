Мирча Луческу

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Футбол
«Динамо» обыграло «Шахтер» в матче за Суперкубок – первый трофей Луческу после возвращения на Украину
#Мирча Луческу
Футбол
Луческу объявил об уходе из киевского «Динамо». Он возглавил команду четыре дня назад
#Мирча Луческу
Футбол
Луческу возглавил киевское «Динамо». Он тренировал 12 лет «Шахтер»
#Мирча Луческу
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Кержаков терпел аренды и ФНЛ, чтобы стать основным в «Зените» в 33. Сейчас остался в клубе из-за рождения сына
#Михаил Кержаков
Луческу уходит из «Динамо» Киев через 4 дня. Его забомбили фанаты – и не только за «Шахтер»
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#Мирча Луческу
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