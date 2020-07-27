Мирча Луческу
УПЛ
Динамо К
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#Мирча Луческу #УПЛ #Динамо К

Луческу объявил об уходе из киевского «Динамо». Он возглавил команду четыре дня назад

27 июля 2020, 16:53

Мирча сказал, что уволился из-за агрессии со стороны фанатов «Динамо»:

«Работать в такой враждебной атмосфере невозможно. Не могу понять, почему фанаты действуют вопреки интересам своего клуба. Я хотел вернуть команду на исторический уровень».

  • Луческу возглавил «Динамо» 23 июля.
  • С 2004 по 2016 год он тренировал «Шахтер» – главного конкурента киевлян.
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Сэйв Этериджа
27 июля 2020, 17:12

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#Динамо К