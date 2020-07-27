Луческу объявил об уходе из киевского «Динамо». Он возглавил команду четыре дня назад

Мирча сказал, что уволился из-за агрессии со стороны фанатов «Динамо»:

«Работать в такой враждебной атмосфере невозможно. Не могу понять, почему фанаты действуют вопреки интересам своего клуба. Я хотел вернуть команду на исторический уровень».