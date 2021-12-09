Лига чемпионов
Барселона
Бавария
Бенфика
Динамо К
Поделиться:
Комментарии:
1
#Лига чемпионов #Барселона #Бавария #Бенфика #Динамо К

«Барселона» проиграла «Баварии» и впервые за 20 лет не вышла в плей-офф Лиги чемпионов

час назад

В группе Е Лиги чемпионов завершились матчи последнего тура.

  • 🇩🇪 «Бавария» – лидер группы с шестью победами. Она прошла в плей-офф с первого места.
  • 🇵🇹 «Бенфика» по два раза победила, проиграла и сыграла вничью. Так она вышла из группы со второго места.
  • 🇪🇦 «Барселона» проиграла три матча из шести, стала третьей и попала в плей-офф Лиги Европы.
  • 🇺🇦 Киевское «Динамо» заняло последнее место. Оно набрало одно очко и за шесть туров забило один гол.

Турнирная таблица групп Лиги чемпионов

Матч завершен
Бавария
Мюнхен
Мюллер 34'
Сане 43'
Мусиала 62'
3:0
Матч завершен
Барселона
Барселона
  • За шесть предыдущих матчей в Лиге чемпионов «Бавария» выиграла у «Барселоны» пять. Статистика голов – 21:7. Последнее поражение было в 2015 году (0:3).
  • Нападающий Томас Мюллер стал первым немцем, который забил 50 голов в Лиге чемпионов. Он стал восьмым футболистом, преодолевшим этот показатель.
  • Последний раз «Барселона» не выходила из группы Лиги чемпионов в сезоне-2000/01. Тогда она набрала восемь очков и заняла третье место, а в плей-офф прошли «Милан» и «Лидс».
  • Нападающий Роберт Левандовски прервал девятиматчевую серию в ЛЧ с голами. Впервые в сезоне он не забил.
Матч завершен
Бенфика
Лиссабон
Яремчук 16'
Жилберто 23'
2:0
Матч завершен
Динамо
Киев
  • «Бенфика» стала второй португальской командой, которая в этом сезоне вышла в плей-офф Лиги чемпионов. До этого туда прошел «Спортинг».
НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
Источник:
Гол
Еще по теме
«Спартак» тоже выигрывал шесть матчей в группе ЛЧ. Стереотип о слабости той группы – ложный
Выключите, пожалуйста, AdBlock. Тут не реклама, а новости партнеров, за качеством которых мы следим.
Комментарии (1)
Часто используемые:
Эмоции:
Популярные
Новые
Первые
Игорь Коц
час назад
Комментарий скрыт модератором
ответить
Все теги
#Лига чемпионов
#Барселона
#Бавария
#Бенфика
#Динамо К