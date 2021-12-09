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«Барселона» проиграла «Баварии» и впервые за 20 лет не вышла в плей-офф Лиги чемпионов
час назад
В группе Е Лиги чемпионов завершились матчи последнего тура.
- 🇩🇪 «Бавария» – лидер группы с шестью победами. Она прошла в плей-офф с первого места.
- 🇵🇹 «Бенфика» по два раза победила, проиграла и сыграла вничью. Так она вышла из группы со второго места.
- 🇪🇦 «Барселона» проиграла три матча из шести, стала третьей и попала в плей-офф Лиги Европы.
- 🇺🇦 Киевское «Динамо» заняло последнее место. Оно набрало одно очко и за шесть туров забило один гол.
- За шесть предыдущих матчей в Лиге чемпионов «Бавария» выиграла у «Барселоны» пять. Статистика голов – 21:7. Последнее поражение было в 2015 году (0:3).
- Нападающий Томас Мюллер стал первым немцем, который забил 50 голов в Лиге чемпионов. Он стал восьмым футболистом, преодолевшим этот показатель.
- Последний раз «Барселона» не выходила из группы Лиги чемпионов в сезоне-2000/01. Тогда она набрала восемь очков и заняла третье место, а в плей-офф прошли «Милан» и «Лидс».
- Нападающий Роберт Левандовски прервал девятиматчевую серию в ЛЧ с голами. Впервые в сезоне он не забил.
- «Бенфика» стала второй португальской командой, которая в этом сезоне вышла в плей-офф Лиги чемпионов. До этого туда прошел «Спортинг».
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