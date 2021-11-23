Бавария
Лига чемпионов
Динамо К
«Бавария» победила киевское «Динамо» и выиграла пять матчей из пяти в группе Лиги чемпионов. Статистика голов – 19:3
вчера, 22:40
- Роберт Левандовски забил в девятом матче Лиги чемпионов подряд. В прошлом году было то же самое. Он первый игрок, который повторил это достижение.
Левандовски в Киеве забил в падении через себя. С развязанными шнурками. Под снегом
- Мануэль Нойер провел 124-й матч в Лиге чемпионов. Это второй показатель среди вратарей. Лидер – Икер Касильяс (177).
- На 29-й минуте Нойер после подката Леона Горецки промазал по отскочившему к нему мячу. Тот попал в штангу.
- Киевское «Динамо забило первый гол за пять матчей. До этого пропустило девять голов.
«Бавария» выиграла пять матчей из пяти на групповом этапе. В прошлом туре она гарантировала себе выход в плей-офф.
Если «Бенфика» наберет минимум очко в матче против «Барселоны», киевское «Динамо» досрочно займет последнее место в группе.
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