Бавария
Лига чемпионов
Динамо К
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#Бавария #Лига чемпионов #Динамо К

«Бавария» победила киевское «Динамо» и выиграла пять матчей из пяти в группе Лиги чемпионов. Статистика голов – 19:3

вчера, 22:40
  • Роберт Левандовски забил в девятом матче Лиги чемпионов подряд. В прошлом году было то же самое. Он первый игрок, который повторил это достижение.

Левандовски в Киеве забил в падении через себя. С развязанными шнурками. Под снегом 

  • Мануэль Нойер провел 124-й матч в Лиге чемпионов. Это второй показатель среди вратарей. Лидер – Икер Касильяс (177).
  • На 29-й минуте Нойер после подката Леона Горецки промазал по отскочившему к нему мячу. Тот попал в штангу.
  • Киевское «Динамо забило первый гол за пять матчей. До этого пропустило девять голов.

«Бавария» выиграла пять матчей из пяти на групповом этапе. В прошлом туре она гарантировала себе выход в плей-офф.

Если «Бенфика» наберет минимум очко в матче против «Барселоны», киевское «Динамо» досрочно займет последнее место в группе.

Турнирная таблица групп Лиги чемпионов

Матч завершен
Динамо
Киев
Гармаш 70
1:2
Матч завершен
Бавария
Мюнхен
Левандовски 14
Коман 42
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Источник:
Гол
Очень разная «Бавария»
«Баварии» уже скучно забивать просто так: теперь голевую отдает вратарь Нойер ~ с 60 метров! Это его 7-й ассист в карьере
«Бавария» поставила на игру кучу звезд – и рухнула 0:5. Ей забил даже защитник, который только вылечил травму
«Бавария» нащелкала 12 голов клубу из пятого дивизиона. Он не играл в Кубке с 1987-го, а игроки заранее договорились, с кем из звезд поменяются майками
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