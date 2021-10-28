«Бавария» поставила на игру кучу звезд – и рухнула 0:5. Ей забил даже защитник, который только вылечил травму

• Один из главных героев – левый защитник Рами Бенсебаини, который оформил дубль. Бенсебаини. Для него это всего лишь третий матч в сезоне. Первый он сыграл в августе, а потом вылетел из-за травмы на два месяца. 23 октября он сыграл 90 минут против «Герты».

Перед кубковым матчем тренер «Боруссии» М Адольф Хюттер думал, кого выпустить в основе: Бенсебаини или Луку Неца (и склонялся больше ко второму варианту). Выпустил Бенсебаини – и получил результат.

• Другой герой – Брель Эмболо. У него тоже дубль. Для Эмболо это шестой розыгрыш Кубка Германии (в трех играл в составе «Шальке»). Но Эмболо не забивал в турнире с сезона-2016/17.

• Идеальный троллинг от «Боруссии» после матча: