«Бавария» поставила на игру кучу звезд – и рухнула 0:5. Ей забил даже защитник, который только вылечил травму
Кубковое путешествие «Баварии» не бывает скучным в этом сезоне. 25 августа – «Бавария» приехала к «Бремеру» и разнесла со счетом 12:0. Получился такой сюжет.
«Бавария» нащелкала 12 голов клубу из пятого дивизиона. Он не играл в Кубке с 1987-го, а игроки заранее договорились, с кем из звезд поменяются майками
27 октября, «Боруссия» М принимала «Баварию» на своем поле в рамках матча 1/16 финала Кубка Германии. Получился тоже разгром, но уже «Баварии» – она сгорела 0:5. Таким был этот матч.
Статистика вокруг этого уничтожения:
- Второй год подряд «Бавария» получает вылет на этой стадии. В прошлом году она по пенальти отскочила от «Хольштайна».
- «Боруссия» М – первая команда, забившая «Баварии» Юлиана Нагельсманна 4+ мяча за игру.
- «Бавария» впервые с 2008 года проиграла с разницей в пять голов.
- «Бавария» проиграла с крупнейшим счетом в Кубке Германии.
- «Бавария» не забила впервые за 84 матча.
Истории вокруг этого уничтожения:
• Технически «Баварией» со скамейки руководил не Юлиан Нагельсманн, а его ассистент Дино Топпмеллер. Нагельсманн восстанавливается после коронавируса – он изолирован от команды.
• «Бавария» сыграла не вторым составом, а основной – все главные игроки были доступны с самого начала.
• Один из главных героев – левый защитник Рами Бенсебаини, который оформил дубль. Бенсебаини. Для него это всего лишь третий матч в сезоне. Первый он сыграл в августе, а потом вылетел из-за травмы на два месяца. 23 октября он сыграл 90 минут против «Герты».
Перед кубковым матчем тренер «Боруссии» М Адольф Хюттер думал, кого выпустить в основе: Бенсебаини или Луку Неца (и склонялся больше ко второму варианту). Выпустил Бенсебаини – и получил результат.
• Другой герой – Брель Эмболо. У него тоже дубль. Для Эмболо это шестой розыгрыш Кубка Германии (в трех играл в составе «Шальке»). Но Эмболо не забивал в турнире с сезона-2016/17.
• Идеальный троллинг от «Боруссии» после матча: