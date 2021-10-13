У Эрнандеса судебный запрет приближаться к девушке после избиения. Но они помирились и завели семью – за это Эрнандес получит тюремный срок

Что было дальше?

Амелия Льоренте избежала судебных разбирательств, поскольку она доказала, что ее никто не проинформировал о запретительном судебном приказе. Эрнандесу это сделать не удалось, поэтому примерно с 2018 года в испанской прессе появляются слухи о его возможном тюремном заключении.

Например, в том году обвинительная сторона запрашивала у суда Мадрида год тюрьмы для Эрнандеса. Однажды Эрнандес даже прокомментировал это: «Самое интересное в этой ситуации, что ни у меня, ни у Амелии нет претензий друг к другу». А 1 августа 2018 года у них родился сын.

В 2019 году Эрнандес перешел в «Баварию». Но даже это не спасло Эрнандеса от мадридского суда. В 2019 году адвокаты Эрнандеса подали апелляцию на решение суда, но ее отклонили. В том году Эрнандес и жена говорили, что на момент свадьбы у них не было друг к другу претензий. Но суд не послушал их и запустил дело против Эрнандеса, потому что он проигнорировал постановление и приближался к девушке в течение срока, когда не мог это делать.

Сейчас суд Мадрида вынес официальное заключение по делу: «Господин Люка Франсуа Бернар Эрнандес должен добровольно явиться в этот суд Мадрида №32 19 октября 2021 года в 11:00. В течение десяти дней он отправится в исправительное учреждение, которое сам же и выберет».

Обвинение запрашивает сейчас полгода тюрьмы для Эрнандеса.