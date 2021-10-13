У Эрнандеса судебный запрет приближаться к девушке после избиения. Но они помирились и завели семью – за это Эрнандес получит тюремный срок
Что произошло?
История тянется с 3 февраля 2017 года. В этот день Люка Эрнандес, выступавший тогда за «Атлетико», был арестован из-за жестокого отношения в адрес своей тогда еще девушки Амелии де ла Оса Льоренте. Инцидент произошел на улице, поэтому было много свидетелей. Эрнандеса арестовали. Дальше суд Мадрида постановил следующее:
- И Эрнандес, и де ла Оса Льоренте были приговорены к общественным работам сроком на 31 день.
- Суд запретил паре встречаться на протяжении шести месяцев. Конкретно к Эрнандесу – он не должен был приближаться к Амелии больше, чем на 500 метров.
Разумеется, Эрнандес и де ла Оса Льоренте не послушали суд. Пара женилась в июне-2017 в Лас-Вегасе, после чего отправилась на Багамы в свадебное путешествие. Когда Эрнандес с женой вернулись в Мадрид, в аэропорту их встретила полиция. Эрнандес даже провел ночь в тюрьме.
Что было дальше?
Амелия Льоренте избежала судебных разбирательств, поскольку она доказала, что ее никто не проинформировал о запретительном судебном приказе. Эрнандесу это сделать не удалось, поэтому примерно с 2018 года в испанской прессе появляются слухи о его возможном тюремном заключении.
Например, в том году обвинительная сторона запрашивала у суда Мадрида год тюрьмы для Эрнандеса. Однажды Эрнандес даже прокомментировал это: «Самое интересное в этой ситуации, что ни у меня, ни у Амелии нет претензий друг к другу». А 1 августа 2018 года у них родился сын.
В 2019 году Эрнандес перешел в «Баварию». Но даже это не спасло Эрнандеса от мадридского суда. В 2019 году адвокаты Эрнандеса подали апелляцию на решение суда, но ее отклонили. В том году Эрнандес и жена говорили, что на момент свадьбы у них не было друг к другу претензий. Но суд не послушал их и запустил дело против Эрнандеса, потому что он проигнорировал постановление и приближался к девушке в течение срока, когда не мог это делать.
Сейчас суд Мадрида вынес официальное заключение по делу: «Господин Люка Франсуа Бернар Эрнандес должен добровольно явиться в этот суд Мадрида №32 19 октября 2021 года в 11:00. В течение десяти дней он отправится в исправительное учреждение, которое сам же и выберет».
Обвинение запрашивает сейчас полгода тюрьмы для Эрнандеса.
Что будет дальше?
Согласно постановлению испанского правительства, Эрнандес действительно должен прибыть в Мадрид, иначе власти могут объявить его в розыск – в том числе и международный. Но то же постановление гласит: обвиняемый и его защита может подать апелляцию на решение суда. Если суд удовлетворит апелляцию, то Эрнандес выйдет из тюрьмы хоть в тот же день.