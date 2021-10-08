Братья Эрнандесы сыграли за Францию вместе и затащили ее в финал. Там – Испания, за которую они думали выступать раньше

Второй полуфинал Лиги наций тоже получился фееричным, как и первый. В среду Испания обыграла Италию в очень бодром матче с тремя голами и удалением. Днем позже Бельгия и Франция добавили еще и крутую интригу.

Как все было:

🔥 Бельгия повела 2:0 в первом тайме, забив два гола за три минуты, которые Уго Льорис пропустил в ближние углы.

🔥 Франция после перерыва забила дважды в течение семи минут – 2:2.

🔥 Счет сравнял Килиан Мбаппе с пенальти. Исполнял его впервые с того промаха в 1/8 финала Евро, который отправил Францию домой.

🔥 На 87-й минуте Ромелу Лукаку забил гол, но он не был засчитан из-за офсайда.

🔥 Через три минуты Поль Погба грохнул в перекладину, а еще через минуту отличился Тео Эрнандес.

3:2 в пользу Франции, хотя было 0:2 после первого тайма. Французы феерично сыграли после перерыва.