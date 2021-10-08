Братья Эрнандесы сыграли за Францию вместе и затащили ее в финал. Там – Испания, за которую они думали выступать раньше
Второй полуфинал Лиги наций тоже получился фееричным, как и первый. В среду Испания обыграла Италию в очень бодром матче с тремя голами и удалением. Днем позже Бельгия и Франция добавили еще и крутую интригу.
Как все было:
🔥 Бельгия повела 2:0 в первом тайме, забив два гола за три минуты, которые Уго Льорис пропустил в ближние углы.
🔥 Франция после перерыва забила дважды в течение семи минут – 2:2.
🔥 Счет сравнял Килиан Мбаппе с пенальти. Исполнял его впервые с того промаха в 1/8 финала Евро, который отправил Францию домой.
🔥 На 87-й минуте Ромелу Лукаку забил гол, но он не был засчитан из-за офсайда.
🔥 Через три минуты Поль Погба грохнул в перекладину, а еще через минуту отличился Тео Эрнандес.
3:2 в пользу Франции, хотя было 0:2 после первого тайма. Французы феерично сыграли после перерыва.
Так получилось, что именно о братьях Эрнандесах говорилось чаще, чем об остальных игроках и в начале игры, и в конце.
▶️ В конце – уже понятно почему. Тео Эрнандес забил победный гол, который вывел Францию в финал Лиги наций. Сделал он это всего во второй игре за сборную. Первая состоялась в сентябре в квалификации к ЧМ-2022 против финнов.
▶️ Он на год младше своего брата Люка Эрнандеса. Они вместе вышли в стартовом составе. Впервые с 1932 года так случилось, что в основе сборной Франции появились родные братья.
Для младшего это всего второй матч, а для старшего уже 29-й по счету.
Отец братьев Жан-Франсуа Эрнандес – испанец по происхождению. Он начинал карьеру во Франции (и помогал тащить из Лиги 2 упавший туда из-за дисквалификации «Марсель»), а заканчивал в Испании (и помогал вытаскивать из Сегунды вылетевший туда мадридский «Атлетико»). Он ушел из семьи, когда сыновьям был пять и шесть лет.
Люка Эрнандес вспоминал, что с тех пор так и не общался с отцом – тот просто исчез: «Мы не слышали о нем 12-13 лет и даже после победы на ЧМ-2018».
У братьев теоретически было право играть за сборную Испании, и особенно этого хотел Люка Эрнандес. В марте 2018-го он даже отказывался играть за Францию, ожидая приглашения из Испании. Говорил, что считает себя больше испанцем, лучше говорит по-испански.
Медиа писали, что испанского гражданства Эрнандес не дождался после инцидента с обвинением в домашнем насилии. Тогда он поехал в сборную Франции и правильно сделал – там стал чемпионом мира.
Тео, как и брат, играл за французские молодежки, но только во второй половине 2021-го дождался приглашения в главную команду. В 2019-м он говорил, что нацелен выступать только за Францию, но за два года до этого не исключал, что сыграет и за Испанию: «Франция меня не зовет, так что могу рассматривать варианты».
Теперь вдвойне интересно, что братья Эрнандесы в финале сойдутся как раз с испанской сборной, где теоретически они могли выступать. Финал Испания – Франция состоится 10 октября в Милане. Начало игры – в 21:45 по московскому времени.