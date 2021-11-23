Мануэль Нойер
Лига чемпионов
Бавария
Динамо К
Нойер – второй по матчам в ЛЧ среди вратарей. Он пропустил между ног от киевского «Динамо», которое забило первый гол за пять игр
вчера, 22:23
Вратарь «Баварии» Мануэль Нойер вышел в стартовом составе на матч пятого тура группового этапа Лиги чемпионов против киевского «Динамо».
Это его 124-й матч в ЛЧ. Он вышел на второе место по играм на турнире среди вратарей и сравнялся с Джанлуиджи Буффоном. Лидер – Икер Касильяс (177).
- На 29-й минуте Нойер промазал по отскочившему после подката Леона Горецки мячу. Тот попал в штангу.
- На 70-й минуте Нойер пропустил гол. Этот мяч стал для «Динамо» первым за пять туров. До этого клуб пропустил девять голов.
В этом сезоне Нойер вышел во всех матчах «Баварии» в Лиге чемпионов в стартовом составе. У него три игры без пропущенных мячей.
Выключите, пожалуйста, AdBlock. Тут не реклама, а новости партнеров, за качеством которых мы следим.
Комментарии (0)
Часто используемые:
Эмоции:
Популярные
Новые
Первые