Мануэль Нойер
Лига чемпионов
Бавария
Динамо К
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#Мануэль Нойер #Лига чемпионов #Бавария #Динамо К

Нойер – второй по матчам в ЛЧ среди вратарей. Он пропустил между ног от киевского «Динамо», которое забило первый гол за пять игр

вчера, 22:23

Вратарь «Баварии» Мануэль Нойер вышел в стартовом составе на матч пятого тура группового этапа Лиги чемпионов против киевского «Динамо».

Это его 124-й матч в ЛЧ. Он вышел на второе место по играм на турнире среди вратарей и сравнялся с Джанлуиджи Буффоном. Лидер – Икер Касильяс (177).

  • На 29-й минуте Нойер промазал по отскочившему после подката Леона Горецки мячу. Тот попал в штангу.
  • На 70-й минуте Нойер пропустил гол. Этот мяч стал для «Динамо» первым за пять туров. До этого клуб пропустил девять голов.

В этом сезоне Нойер вышел во всех матчах «Баварии» в Лиге чемпионов в стартовом составе. У него три игры без пропущенных мячей.

Матч завершен
Динамо
Киев
Гармаш 70
1:2
Матч завершен
Бавария
Мюнхен
Левандовски 14
Коман 42
НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
Источник:
УЕФА
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