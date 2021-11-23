Роберт Левандовски
Лига чемпионов
Бавария
Динамо К
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#Роберт Левандовски #Лига чемпионов #Бавария #Динамо К

Левандовски забил в девятом матче ЛЧ подряд и повторил достижение прошлого сезона. Гол киевскому «Динамо» – через себя

час назад

«Бавария» играет против киевского «Динамо» в матче пятого тура группового этапа Лиги чемпионов. Нападающий Роберт Левандовски вышел в стартовом составе.

На 14-й минуте он забил гол через себя. Левандовски забил в Лиге чемпионов в девятом матче подряд с ноября 2020 по ноябрь 2021 года. За это время у него 14 голов.

С августа 2019 по август 2020 года Левандовски тоже забил в девяти матчах подряд. Тогда было 15 мячей. Левандовски – единственный футболист, который повторил это достижение.

В этом сезоне Левандовски забил за «Баварию» девять голов за пять матчей. Он сделал хет-трик против «Бенфики».

Идет второй тайм
Динамо
Киев
0:2
Идет второй тайм
Идет второй тайм
Бавария
Мюнхен
Левандовски 14
Коман 42
НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
Источник:
Opta
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