Левандовски забил в девятом матче ЛЧ подряд и повторил достижение прошлого сезона. Гол киевскому «Динамо» – через себя

«Бавария» играет против киевского «Динамо» в матче пятого тура группового этапа Лиги чемпионов. Нападающий Роберт Левандовски вышел в стартовом составе.

На 14-й минуте он забил гол через себя. Левандовски забил в Лиге чемпионов в девятом матче подряд с ноября 2020 по ноябрь 2021 года. За это время у него 14 голов.

С августа 2019 по август 2020 года Левандовски тоже забил в девяти матчах подряд. Тогда было 15 мячей. Левандовски – единственный футболист, который повторил это достижение.

В этом сезоне Левандовски забил за «Баварию» девять голов за пять матчей. Он сделал хет-трик против «Бенфики».