Мирча Луческу

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Футбол
«Динамо» обыграло «Шахтер» в матче за Суперкубок – первый трофей Луческу после возвращения на Украину
#Мирча Луческу
Футбол
Луческу объявил об уходе из киевского «Динамо». Он возглавил команду четыре дня назад
#Мирча Луческу
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Футбол
Луческу возглавил киевское «Динамо». Он тренировал 12 лет «Шахтер»
#Мирча Луческу