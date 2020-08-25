Мирча Луческу
Суперкубок Украины
Футбол
Динамо К
Шахтер
Поделиться:
Комментарии:
0
#Мирча Луческу #Футбол #Шахтер #Динамо К #Суперкубок Украины

«Динамо» обыграло «Шахтер» в матче за Суперкубок – первый трофей Луческу после возвращения на Украину

25 августа, 23:39

Счет в матче – 3:1. «Динамо» в девятый раз выиграло Суперкубок – это рекорд для украинских команд.

Для Луческу, который стал первым тренером, взявшим Суперкубок Украины с двумя командами, это:

  • 23-й трофей с украинскими командами.
  • Восьмой Суперкубок (семь – с «Шахтером», один – с «Динамо»).

Как и ожидалось, болельщики устраивали протестные акции. Перед матчем фанаты «Динамо» сфотографировались с баннером против него и руководства. Там написано: «Луческу уходи».

телеграм-канал WBC ультрас «Динамо»

Комментарии (0)
Часто используемые:
Эмоции:
Популярные
Новые
Первые
Все теги
#Мирча Луческу
#Футбол
#Шахтер
#Динамо К
#Суперкубок Украины