Мирча Луческу
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«Динамо» обыграло «Шахтер» в матче за Суперкубок – первый трофей Луческу после возвращения на Украину
25 августа, 23:39
Счет в матче – 3:1. «Динамо» в девятый раз выиграло Суперкубок – это рекорд для украинских команд.
Для Луческу, который стал первым тренером, взявшим Суперкубок Украины с двумя командами, это:
- 23-й трофей с украинскими командами.
- Восьмой Суперкубок (семь – с «Шахтером», один – с «Динамо»).
Как и ожидалось, болельщики устраивали протестные акции. Перед матчем фанаты «Динамо» сфотографировались с баннером против него и руководства. Там написано: «Луческу уходи».
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