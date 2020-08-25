«Динамо» обыграло «Шахтер» в матче за Суперкубок – первый трофей Луческу после возвращения на Украину

Счет в матче – 3:1. «Динамо» в девятый раз выиграло Суперкубок – это рекорд для украинских команд.

Для Луческу, который стал первым тренером, взявшим Суперкубок Украины с двумя командами, это:

23-й трофей с украинскими командами.

Восьмой Суперкубок (семь – с «Шахтером», один – с «Динамо»).

Как и ожидалось, болельщики устраивали протестные акции. Перед матчем фанаты «Динамо» сфотографировались с баннером против него и руководства. Там написано: «Луческу уходи».