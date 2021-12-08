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«Реал» обыграл «Интер» и вышел в плей-офф с первого места, «Шахтер» закончил групповой этап ЛЧ без побед
2 часа назад
В последнем туре группового этапа Лиги чемпионов в группе D 🇪🇸 «Реал» сыграл с 🇮🇹 «Интером», 🇲🇩 «Шериф» – с 🇺🇦 «Шахтером».
Матчи последнего тура не влияли на итоговую квалификацию команд. «Интер» и «Реал» досрочно вышли в плей-офф ЛЧ, «Шериф» – в плей-офф Лиги Европы. «Шахтер» остался без евровесны.
- «Реал» обыграл «Интер» в большинстве. Николо Барелла при счете 1:0 получил красную карточку, после чего «Интер» пропустил второй гол.
- «Реал» завершил групповой этап с одним поражением и пятью победами. У него 14 забитых и три пропущенных.
- «Интер» трижды победил, дважды проиграл и один раз сыграл вничью. У него восемь забитых и пять пропущенных.
- «Шахтер» не выиграл ни одного матча на групповом этапе. У него четыре поражения и две ничьи. За шесть туров команда набрала два очка.
- «Шериф» квалифицировался в Лигу Европы после двух побед и одной ничьей. Это его дебютный сезон в Лиге чемпионов, а весной он впервые сыграет в плей-офф еврокубка.
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