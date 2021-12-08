«Реал» обыграл «Интер» и вышел в плей-офф с первого места, «Шахтер» закончил групповой этап ЛЧ без побед

В последнем туре группового этапа Лиги чемпионов в группе D 🇪🇸 «Реал» сыграл с 🇮🇹 «Интером», 🇲🇩 «Шериф» – с 🇺🇦 «Шахтером».

Матчи последнего тура не влияли на итоговую квалификацию команд. «Интер» и «Реал» досрочно вышли в плей-офф ЛЧ, «Шериф» – в плей-офф Лиги Европы. «Шахтер» остался без евровесны.