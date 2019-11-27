«Шахтер» держит в ЛЧ 20-летний парень. Выходит со скамейки для ключевых голов

Примечательно, что Соломон не впервые забивает в Лиге чемпионов. В игре все с той же «Аталантой» Соломон тоже вышел на замену в середине второго тайма. Тогда он забил в Италии на 95-й минуте. Именно та победа сейчас держит «Шахтер» на втором месте в группе Лиги чемпионов. В обоих мячах Соломону ассистировал защитник Додо – ему всего 21 год.

Сам Соломон к 20-ти годам уже сыграл несколько матчей за сборную Израиля и поучаствовал в трансфере. «Шахтер» нашел его в команде «Маккаби Петах-Тиква», в январе 2019-го заплатил 6 миллионов евро и подписал пятилетний контракт. За «Маккаби» к тому моменту у Соломона было восемь голов. В чемпионает Украины почти за год он забил всего один мяч.

Соломон способен сыграть на любом краю в полузащите и в атаке. В «Шахтере» его подводят к основе постепенно – в чемпионате он играет в среднем по 54 минуты. В момент перехода в чемпионат Украины он назвал «Шахтер» великим клубом. Перед этим Соломона активно просматривали скауты «Ливерпуля» и «Ювентуса», мелькали новости об интересе «Зенита».

Продолжение карьеры в «Шахтере» Соломон выбрал из-за репутации клуба. «Я знал нескольких футболистов: Дуглас Коста, Бернард, Виллиан, Фернандиньо. Они продолжают свою карьеру в Европе, выступают в Италии и в Англии», – рассказывал Соломон. Опыт взрослого футбола у Соломона уже большой: в «Маккаби» его впервые привлекли в основу уже в 17 лет.