Гвардиола поблагодарил фанатов «Ман Сити» за выезд на игру против «Шахтера» и пригласил их в VIP
Уже прошло четыре тура группового этапа Лиги чемпионов, а в первом матче «Манчестер Сити» разгромил украинского чемпиона в гостях 3:0. Играли с «Шахтером» в Харькове, матч посетили 114 фанатов английского клуба.
Манчестер и Харьков разделяют более 3000 км, авиарейсы предлагаются только с пересадками. Тем не менее, чуть более сотни болельщиков «Сити» увидели вживую голы Мареза, Гюндогана и Жезуса в ворота украинцев.
Спустя два месяца каждый из этих 114 болельщиков получил на днях письмо лично от Хосепа Гвардиолы.
«18 сентября ты и еще 113 преданных фанатов совершили долго путешествие, чтобы посмотреть наш матч против «Шахтера» на Украине, и я написал письмо, чтобы сказать спасибо.
Мы были рады начать Лигу чемпионов с победы. Мы играли против непростой команды, но, думаю, мы были хороши, контролировали игру и заслуженно победили. Ваша поддержка очень много значит в таких матчах, и я всегда говорил, что без наших фанатов мы – ничто.
В качестве нашей благодарности, мы хотим пригласить вас на домашний матч против «Шахтера» 26 ноября 2019 года поучаствовать в нашей программе гостеприимства. От лица игроков и сотрудников клуба еще раз благодарю вас за прекрасную поддержку!
Пеп Гвардиола».
Сейчас на сайте «Ман Сити» доступны различные предложения в VIP, начиная от 180 фунтов с разным уровнем сервиса, вплоть до ужина на стадионе. Вероятно, фанатам будут предложены места в VIP стоимостью от 359 фунтов, считаетDaily Mail. Обычные билеты на матч с «Шахтером» сейчас продаются по цене от 22,5 фунтов.
В комфортных условиях болельщики, скорее всего, отпразднуют выход из группы. В этом матче «Ман Сити» будет достаточно не проиграть, чтобы выйти в 1/8 финала. Победа над «Шахтером» позволит досрочно занять первое место.