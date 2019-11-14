Гвардиола поблагодарил фанатов «Ман Сити» за выезд на игру против «Шахтера» и пригласил их в VIP

Уже прошло четыре тура группового этапа Лиги чемпионов, а в первом матче «Манчестер Сити» разгромил украинского чемпиона в гостях 3:0. Играли с «Шахтером» в Харькове, матч посетили 114 фанатов английского клуба.

Манчестер и Харьков разделяют более 3000 км, авиарейсы предлагаются только с пересадками. Тем не менее, чуть более сотни болельщиков «Сити» увидели вживую голы Мареза, Гюндогана и Жезуса в ворота украинцев.

Спустя два месяца каждый из этих 114 болельщиков получил на днях письмо лично от Хосепа Гвардиолы.