Все трансферы последнего дня. Икарди в «ПСЖ», Караваев в «Зените» и другие
2 сентября закрывается трансферное окно. Вот все главные трансферы, которые произошли в последний день.
«Зенит» купил Вячеслава Караваева у «Витесса», воспитанник ЦСКА подписал четырехлетний контракт. Сумма трансфера согласно Transfermarkt составила восемь миллионов евро.
«Краснодар» объявил о трансфере Мануэла Фернандеша, контракт с которым подписан до конца сезона.
Кроме того, «Краснодару» будет принадлежать защитник «Рубина» Егор Сорокин, с пятилетним контрактом, сезон доиграет в «Рубине».
У «Рубина» две арендные сделки – спартаковец Александр Ташаев (до конца сезона, 80% зарплаты платит «Спартак») и полузащитник «Ростова» Александр Зуев.
«Динамо» усилило атаку форвардом «Уфы» Сильвестром Игбуном – аренда до конца сезона.
За ЦСКА на правах аренды до конца 2019 года будет выступать 20-летний бразильский полузащитник «Васко да Гама» Лукас Сантос.
Мауро Икарди перешел из «Интера» в «ПСЖ» на правах аренды до конца сезона. Предусмотрена опция выкупа за 70 миллионов евро. Зарплата составит восемь миллионов евро (еще два миллиона – в качестве бонусов).
Фернандо Льоренте – новичок «Наполи». А всего несколько месяцев назад забивал решающий для «Тоттенхэма» гол в ЛЧ против «Ман Сити». Новому клубу Льоренте достался бесплатно.
Хавьер Эрнандес теперь будет забивать за «Севилью». Чичарито заключил трехлетний контракт, перейдя из «Вест Хэма». Сумма трансфера – 7,75 млн евро.
«Аталанта» в августе подписала Мартина Шкртела, но сегодня сообщила о расторжении контракта с ним из-за его проблем со здоровьем. Усилить центр обороны удалось Симоном Кьяером на правах аренды.
«Ювентус» купил у «Кальяри» северокорейского легионера Хан Кван Сонна за пять миллионов евро.
Фалькао – официально в «Галатасарае». Турки за него ничего не платили, а контракт заключили на три года.
«Реал» и «ПСЖ» обменялись вратарями. Кейлор Навас перешел во французский клуб, испанцам достанутся 15 млн евро и арендованный на один сезон Альфонс Ареоля.
Обмен также совершили «Милан» и «Айнтрахт»: Анте Ребич два года будет выступать в Италии на правах аренды, на тот же срок в немецкий клуб перешел Андре Силва.
Патрик Шик усилит атаку «Лейпцига», немцы арендовали форварда у «Ромы» до конца сезона и получили право выкупа.
«Рома» взамен ушедшему Шику приобрела Николу Калинича из «Атлетико»: аренда на сезон за два миллиона евро, право выкупа за девять миллионов.
А еще «Рома» взяла в аренду Генриха Мхитаряна у «Арсенала» – три миллиона евро за сезон и право выкупа за 15 млн.
Бывший нападающий ЦСКА Сейду Думбия стал игроком «Сьона» – контракт на один год.
Евгений Коноплянка перешел из «Шальке» в «Шахтер», подписав трехлетний контракт.
Эмилиано Ригони вновь арендован клубом из Серии А. Полузащитник «Зенита» до конца сезона будет играть за «Сампдорию», стоимость аренды – один миллион евро.
Очередной игрок «Зенита» пополнил «Сочи» – это Миха Мевля, подписавший контракт на два года. Словенец – уже восьмой футболист «Зенита», перешедший в «Сочи» за последние два месяца.