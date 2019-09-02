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Все трансферы последнего дня. Икарди в «ПСЖ», Караваев в «Зените» и другие

02 сентября 2019, 23:08
Михаил Морозов

2 сентября закрывается трансферное окно. Вот все главные трансферы, которые произошли в последний день.

«Зенит» купил Вячеслава Караваева у «Витесса», воспитанник ЦСКА подписал четырехлетний контракт. Сумма трансфера согласно Transfermarkt составила восемь миллионов евро.

«Краснодар» объявил о трансфере Мануэла Фернандеша, контракт с которым подписан до конца сезона.

Кроме того, «Краснодару» будет принадлежать защитник «Рубина» Егор Сорокин, с пятилетним контрактом, сезон доиграет в «Рубине».

У «Рубина» две арендные сделки – спартаковец Александр Ташаев (до конца сезона, 80% зарплаты платит «Спартак») и полузащитник «Ростова» Александр Зуев.

«Динамо» усилило атаку форвардом «Уфы» Сильвестром Игбуном – аренда до конца сезона.

За ЦСКА на правах аренды до конца 2019 года будет выступать 20-летний бразильский полузащитник «Васко да Гама» Лукас Сантос.

Мауро Икарди перешел из «Интера» в «ПСЖ» на правах аренды до конца сезона. Предусмотрена опция выкупа за 70 миллионов евро. Зарплата составит восемь миллионов евро (еще два миллиона – в качестве бонусов).

Фернандо Льоренте – новичок «Наполи». А всего несколько месяцев назад забивал решающий для «Тоттенхэма» гол в ЛЧ против «Ман Сити». Новому клубу Льоренте достался бесплатно.

Хавьер Эрнандес теперь будет забивать за «Севилью». Чичарито заключил трехлетний контракт, перейдя из «Вест Хэма». Сумма трансфера – 7,75 млн евро.

«Аталанта» в августе подписала Мартина Шкртела, но сегодня сообщила о расторжении контракта с ним из-за его проблем со здоровьем. Усилить центр обороны удалось Симоном Кьяером на правах аренды.

«Ювентус» купил у «Кальяри» северокорейского легионера Хан Кван Сонна за пять миллионов евро.

Фалькао – официально в «Галатасарае». Турки за него ничего не платили, а контракт заключили на три года.

«Реал» и «ПСЖ» обменялись вратарями. Кейлор Навас перешел во французский клуб, испанцам достанутся 15 млн евро и арендованный на один сезон Альфонс Ареоля.

Обмен также совершили «Милан» и «Айнтрахт»: Анте Ребич два года будет выступать в Италии на правах аренды, на тот же срок в немецкий клуб перешел Андре Силва.

Патрик Шик усилит атаку «Лейпцига», немцы арендовали форварда у «Ромы» до конца сезона и получили право выкупа.

«Рома» взамен ушедшему Шику приобрела Николу Калинича из «Атлетико»: аренда на сезон за два миллиона евро, право выкупа за девять миллионов.

А еще «Рома» взяла в аренду Генриха Мхитаряна у «Арсенала» – три миллиона евро за сезон и право выкупа за 15 млн.

Бывший нападающий ЦСКА Сейду Думбия стал игроком «Сьона» – контракт на один год.

Евгений Коноплянка перешел из «Шальке» в «Шахтер», подписав трехлетний контракт.

Эмилиано Ригони вновь арендован клубом из Серии А. Полузащитник «Зенита» до конца сезона будет играть за «Сампдорию», стоимость аренды – один миллион евро.

Очередной игрок «Зенита» пополнил «Сочи» – это Миха Мевля, подписавший контракт на два года. Словенец – уже восьмой футболист «Зенита», перешедший в «Сочи» за последние два месяца.

«Гол.ру»

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#Патрик Шик
#Севилья
#Сильвестр Игбун
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