Мариу потерял три года карьеры: ссорился с фанатами, ленился на тренировках, скандалил
«Локомотив» арендовал у «Интера» Жоау Мариу. По первому впечатлению кажется, что «Локо» провернул идеальную сделку. Вот самое важное, что нужно знать о переходе:
- Это аренда с правом выкупа. Еще до официального объявления инсайдер Джанлука Ди Марцио писал, что «Локомотив» сможет купить Мариу за 18 миллионов евро.
- Аренда бесплатная. До лета 2020-го «Локомотив» заплатит Мариу всю зарплату. Она составляет 3,5 миллиона евро в год.
- Мариу доволен – он считает переход в «Локомотив» хорошим карьерным решением: «Играть в «Локомотиве» гораздо интереснее, чем не играть в «Интере».
- В «Локомотиве» тоже довольны. «Мариу – универсальный футболист, умный парень и достойный человек. Он принесет «Локомотиву» огромную пользу», – сказал о трансфере гендиректор «Локо» Кикнадзе.
- 26-летний Мариу играет на любой позиции в полузащите. Значит, минимум одна кадровая проблема «Локомотива» решена. Об уходе Фернандеша больше не вспомнят.
Все это хорошо, но только на словах. В жизни Мариу есть и другая действительность: последние три года карьеры у него не складываются. «Интер» уже отдавал Мариу в аренду «Вест Хэму» – он не заиграл и там. В августе 2016 года «Интер» купил Мариу у «Спортинга» за 40 миллионов евро. Теперь клуб не вернет даже половину этих денег, потому что сильно сбавил сам Мариу.
Скандалы – главная характеристика его карьеры в «Интере»
Мариу переходил в «Интер» победителем Евро-2016, но в Италии все сразу испортилось. К слабому первому сезону (3 гола+5 передач) добавилось летнее трансферное окно. Тогда пошли первые слухи о том, что «Интеру» Мариу не нужен. Его посчитали одним из тех, кто виноват в турнирных неудачах и плохой атмосфере в команде. Вот только продажа Мариу оказалась сложной задачей.
Во время переговоров по возможным трансферам Мариу спокойно отдыхал вместе с партнером по «Интеру» Эдером. В один из дней они перевернулись на гидроцикле – спасла береговая охрана. Все договоренности проваливались, а зимнюю аренду в «Вест Хэм» уже считали успехом. На нее Мариу согласился только из-за опасности потерять место в сборной – в «Интере» играть так и так уже не давали.
На поле в Англии Мариу не показал ничего нового, но болельщикам все равно понравился. Фанаты «Вест Хэма» даже хотели его оставить и ждали шагов от руководства. Хорошо, что не получилось. Одной из первых цитат Мариу в момент возвращения в «Интер» стали слова об английских болельщиках: «Они были слишком тихими. Я предпочитаю тепло фанатов «Интера».
Эти же фанаты «Интера» смеялись над Мариу всякий раз, когда на стадионе объявляли его фамилию. Их он оскорбил гораздо больше, потому что возвращаться в Италию совсем не хотел. Тут опять были громкие слова. «Я не хочу пробовать это снова. Там у меня не было бы правильной мотивации. Этот опыт уже позади. Ноль сомнений», – сказал Мариу об «Интере». Потом вернулся, потому что контракт никто не отменял.
Чтобы избежать травли, от этих слов Мариу позже отказался: «Очевидно, я извиняюсь. Вы учитесь на ошибках, и это было ошибкой. Я должен уважать такую команду, как «Интер», которая потратила так много времени, чтобы подписать меня. Очень рад, что мне здесь дали второй шанс. Болельщики «Интера» тоже были решающим фактором. Для них я был и кумиром, и плохим игроком. Хочу найти в этом правильный баланс».
Репутацию Мариу немного поправил его лучший друг Седрик. «Мы всегда вместе, мой брат!» – писал Седрик в момент перехода в «Интер» зимой 2019-го. Тогда же новый португальский защитник «Интера» рассказывал, что Мариу обязательно должен играть в команде, да и вообще он ей еще очень поможет. Сам Мариу в тот момент тоже благодарил партнеров и тренера за все успехи. До лета Мариу так себя и не наше.
Когда в «Интере» работал Спаллетти, он несколько раз давал Мариу возможности и даже защищал его. Еще в первый год его работы Мариу ругался и подавал трансферные запросы, а тренер только делал недоуменный вид. «Очевидно, вы все знаете то, чего не знаю я», – реагировал Спаллетти. В один момент бомбануло и у него. В мае 2019-го Спаллетти выгнал ленивого Мариу с тренировки из-за его аморфного поведения: «Возвращайся завтра, но с другим лицом».
Возвращаться оказалось некуда. Летом новым тренером «Интера» стал Антонио Конте. Все окно Мариу вел переговоры о возможном возвращении в «Спортинг» и переходе в «Монако». С Конте ссориться было уже бессмысленно – тот его в команде просто не видел. С Португалией не получилось, «Монако» сорвалось – остался вариант с «Локомотивом». Сейчас в «Интере» никто не скажет, что они грустят.