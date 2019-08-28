Мариу потерял три года карьеры: ссорился с фанатами, ленился на тренировках, скандалил

Все это хорошо, но только на словах. В жизни Мариу есть и другая действительность: последние три года карьеры у него не складываются. «Интер» уже отдавал Мариу в аренду «Вест Хэму» – он не заиграл и там. В августе 2016 года «Интер» купил Мариу у «Спортинга» за 40 миллионов евро. Теперь клуб не вернет даже половину этих денег, потому что сильно сбавил сам Мариу.

Скандалы – главная характеристика его карьеры в «Интере»

Мариу переходил в «Интер» победителем Евро-2016, но в Италии все сразу испортилось. К слабому первому сезону (3 гола+5 передач) добавилось летнее трансферное окно. Тогда пошли первые слухи о том, что «Интеру» Мариу не нужен. Его посчитали одним из тех, кто виноват в турнирных неудачах и плохой атмосфере в команде. Вот только продажа Мариу оказалась сложной задачей.

Во время переговоров по возможным трансферам Мариу спокойно отдыхал вместе с партнером по «Интеру» Эдером. В один из дней они перевернулись на гидроцикле – спасла береговая охрана. Все договоренности проваливались, а зимнюю аренду в «Вест Хэм» уже считали успехом. На нее Мариу согласился только из-за опасности потерять место в сборной – в «Интере» играть так и так уже не давали.