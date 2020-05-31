Следите: Тюрам и Плеа – суперфорварды «Боруссии» М

Гладбахская «Боруссия» спокойно вынесла «Унион» – 4:1. А главными героями стали Алассан Плеа и Маркус Тюрам. У первого в матче были гол и две голевые передачи (обе – на Тюрама), у второго – дубль.

У Тюрама и Плеа потрясающая статистика. Играя вместе (в 24 матчах) в этом сезоне в чемпионате Германии, они забили 19 голов и отдали 16 ассистов. То есть в среднем каждые 55 минут – голевое действие.

Их персональные успехи выглядят так: