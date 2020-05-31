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#Боруссия М #Футбол #Бундеслига #Маркус Тюрам #Алассан Плеа #Унион Берлин

Следите: Тюрам и Плеа – суперфорварды «Боруссии» М

31 мая, 22:27
Николай Живоглядов
Илья Егоров

dpa/Global Look Press

Гладбахская «Боруссия» спокойно вынесла «Унион» – 4:1. А главными героями стали Алассан Плеа и Маркус Тюрам. У первого в матче были гол и две голевые передачи (обе – на Тюрама), у второго – дубль.

У Тюрама и Плеа потрясающая статистика. Играя вместе (в 24 матчах) в этом сезоне в чемпионате Германии, они забили 19 голов и отдали 16 ассистов. То есть в среднем каждые 55 минут – голевое действие.

Их персональные успехи выглядят так:

НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
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Комментарии (1)
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гондомар
01 июня, 21:26

Пля - крутой форвард. Зениту не мешало бы избавиться от бездарного Ерохина и прикупить этого француза, пока он еще не ушел в топ-клуб.

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#Боруссия М
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#Бундеслига
#Маркус Тюрам
#Алассан Плеа
#Унион Берлин