Хаби Алонсо тренирует всего полтора года, а его уже зовут большие клубы. Почему все говорят, что это топ-тренер?

Вчера журналист BILD Кристиан Фальк написал в твиттере, что летом Хаби Алонсо возглавит «Боруссию» М. Но через пару часов дополнил: Алонсо – один из кандидатов и контракт пока не подписывал.

Даже если стороны не договорятся, сам факт их переговоров интересен. «Боруссия» М – четвертая-пятая команда Германии, в которой работают сильные тренеры (последние: Розе, Хекинг, Шуберт, Фавр). А у Алонсо ноль опыта работы с профессиональной командой – пока он тренировал только молодежные составы.

Надо разбираться: когда Алонсо успел стать тренером, что мы знаем о его особенностях в этой роли и почему Гладбах зовет его даже без особого опыта работы.

Алонсо тренировал в двух «Реалах» (мадридском и сосьедадском) – оба раза успешно

Он закончил карьеру летом 2017-го. Через год получил тренерскую лицензию УЕФА – учился вместе с Хави, Раулем и Вальдесом. Сразу же возглавил молодежную команду «Реала» (U-14). С которой в первом сезоне взял первое место (23 матча, 22 победы, 0 поражений).

В «Реале» были довольны его работой и предлагали должность в штабе «Кастильи» (второй команды). Но Алонсо выбрал клуб, который его воспитал – «Реал Сосьедад»: летом 2019-го стал главным тренером второй команды.