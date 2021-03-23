Хаби Алонсо тренирует всего полтора года, а его уже зовут большие клубы. Почему все говорят, что это топ-тренер?
Вчера журналист BILD Кристиан Фальк написал в твиттере, что летом Хаби Алонсо возглавит «Боруссию» М. Но через пару часов дополнил: Алонсо – один из кандидатов и контракт пока не подписывал.
Даже если стороны не договорятся, сам факт их переговоров интересен. «Боруссия» М – четвертая-пятая команда Германии, в которой работают сильные тренеры (последние: Розе, Хекинг, Шуберт, Фавр). А у Алонсо ноль опыта работы с профессиональной командой – пока он тренировал только молодежные составы.
Надо разбираться: когда Алонсо успел стать тренером, что мы знаем о его особенностях в этой роли и почему Гладбах зовет его даже без особого опыта работы.
Алонсо тренировал в двух «Реалах» (мадридском и сосьедадском) – оба раза успешно
Он закончил карьеру летом 2017-го. Через год получил тренерскую лицензию УЕФА – учился вместе с Хави, Раулем и Вальдесом. Сразу же возглавил молодежную команду «Реала» (U-14). С которой в первом сезоне взял первое место (23 матча, 22 победы, 0 поражений).
В «Реале» были довольны его работой и предлагали должность в штабе «Кастильи» (второй команды). Но Алонсо выбрал клуб, который его воспитал – «Реал Сосьедад»: летом 2019-го стал главным тренером второй команды.
В первом сезоне в «Сосьедаде» Алонсо занял пятое место в Сегунде B. Сейчас с этой же командой идет на первом. Что Алонсо рассказывает о ней:
«У нас атакующая игра. Мы владеем инициативой, быстро возвращаем мяч и стараемся располагаться на правильном расстоянии друг от друга. Большую часть времени мы играли 4-3-3. Но иногда с тремя защитниками и двумя полузащитниками – по сути, это схема 3-2-2-3.
Ребята быстро усваивают мои идеи. Я думал, что обучение займет больше времени. Но чем больше ты повторяешь, чем больше настаиваешь и чем больше показываешь, что они все делают правильно, они начинают верить в это и верить в тебя как в тренера».
Журналист ESPN Дэвид Кэртлидж следил за «Сосьедадом» Алонсо и так его описывает: «У него агрессивный стиль. Динамичный и быстрый, особенно когда дело касается продвижения мяча. Центральные защитники отдают много проникающих передач. Крайние защитники высоко прессингуют. Вингеры располагаются широко. Игру диктует центральный полузащитник».
В интервью Хаби Алонсо рассказывал, как продумывает планы на игру:
«Я стараюсь предвидеть, что произойдет. Я думаю обо всех возможностях. Если соперник делает определенные шаги и контролирует нас, тогда мы переключаемся на План B. Конечно, должен быть и План С.
Но это небольшие изменения. Я понимаю, что не могу объяснить все эти планы игрокам. Это несправедливо по отношению к ним – давать слишком много информации. Если они думают о планах B и C, они, вероятно, не поймут план A».
Алонсо готовился к карьере тренера еще до того, как закончил играть
«Я перешел в «Баварию», чтобы узнать секреты Гвардиолы. Мне было 32 года – большая часть карьеры уже прошла. Но за это время в Германии я научился очень-очень многому.
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Я всегда старался быть рядом с тренерами, чтобы понять, как и почему они принимают решения. Ты учишься на этом, но нужно создать и свою собственную личность – это не бездумное копирование, это работа тренера. Нужно создавать идеи и верить в них, чтобы суметь их донести.
Иногда я звоню своим бывшим тренерам. Советуюсь с ними. Я стараюсь поддерживать связь со всеми, с кем у меня остались хорошие отношения. За 18 лет карьеры мне повезло познакомиться и работать с Джоном Тошаком, Рафой Бенитесом, Жозе Моуринью, Карло Анчелотти, Пепом Гвардиолой, Висенте Дель Боске».
Да, когда Алонсо был футболистом, многие говорили: он уже тренер
• Рафаэль Бенитес – тренировал его в «Ливерпуле»: «Хаби очень умен. Раздает прекрасные передачи на любые дистанции. Он обладает высоким интеллектом и именно им добивается результата на поле. Он как тренер на поле».
• Президент «Баварии» Карл-Хайнц Румменигге жалел, что Алонсо покинул систему клуба. И хотел, чтобы тот вошел в штаб Анчелотти: «Я бы хотел, чтобы он когда-нибудь вернулся в «Баварию». Он будет фантастическим главным тренером. Хаби излучает природный авторитет, говорит на нескольких языках, работал со многими фантастическими тренерами. Это необыкновенная личность».
• Жозе Моуриньо сравнивал его с Пепом еще в 2010 году: «Уверен, по завершении карьеры он станет отличным тренером. Хаби напоминает мне Гвардиолу, когда тот был футболистом. На поле он уже ведет себя как тренер».
• Джон Тошак – работал с молодым Алонсо в «Сосьедаде»: «Я не помню другого молодого игрока, который так сильно влиял бы на команду. Когда он был на поле, вся команда играла лучше».
• Стивен Джеррард в автобиографии: «На первой же тренировке стало ясно, что Алонсо – это король. Он за явным преимуществом лучший полузащитник, с кем я играл. Если вообразить, что я когда-нибудь стану тренером «Ливерпуля», то я уже знаю, кого позову в помощники».
• Луис Гарсия – вместе играли в «Ливерпуле»: «Мы все знали, что Хаби Алонсо станет хорошим тренером, поскольку он начал тренировать, уже играя. Он находился в центре поля и командовал игроками. Говорил, что им нужно делать, куда перемещаться. Я не удивлен, что он сразу перешел от игры в футбол к тренерской работе».
• Пеп Гвардиола, когда Алонсо завершил карьеру: «Держу пари, он будет хорошим тренером и когда-то возглавит топ-клуб. Хаби – один из лучших полузащитников, которого я когда-либо видел в жизни. Он понимает игру и проявляет к ней любопытство. На протяжении недели он знал, что нам нужно сделать, чтобы выиграть следующий матч. Мне нравится работать с такими людьми»
• Микель Артета: «Когда мы играли вместе, я уже знал, что однажды он станет тренером. Сейчас он тренирует вторую команду «Реал Сосьедад», и я уверен, что он будет действительно хорошим тренером в будущем».
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Ситуация Алонсо немного похоже на ту, в которой был Артета – его тоже без опыта работы хотели многие клубы. Но Алонсо отличается от Артеты тем, что уже почти два года работает главным тренером, а не помощником.
Кстати, иронично, что Гвардиола, когда ушел Артета, звал к себе в помощники Алонсо. Такое же предложение было от Анчелотти, когда тот работал в «Баварии». Но у Алонсо другой путь – он хочет быть главным в команде.
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