Удивительная жизнь Марселя Янсена: закончил карьеру в 29, потому что «Гамбург» не продлил с ним контракт, через 4 года стал его президентом
У Марселя Янсена и «Гамбурга» красивая история любви. Вообще-то Янсен родом из Менхенгладбаха, начинал в системе местной «Боруссии» и не откликался на предложения немецких топ-клубов до тех пор, пока «Гладбах» не вылетел во вторую Бундеслигу.
«Гамбург» в жизни Янсена опять же появился не сразу. Сначала была «Бавария», где он год безуспешно конкурировал с Филиппом Ламом. Летом-2007 у Янсена было несколько вариантов: Италия («Фиорентина», «Милан»), Испания («Барселона»), Англия («Фулхэм», «Манчестер Сити»). Но Янсен выбрал «Гамбург». «Наверное, этот сезон (2007/08) был для меня не самым удачным, поэтому я остался в Германии. Мне нужно развиваться дальше. В условиях, когда целый год у меня было мало игровой практики, я считаю, это самый оптимальный вариант» – железобетонный аргумент.
Янсен и «Гамбург» это:
• 7 сезонов вместе. Янсен не думал об уходе, даже когда Бруно Лаббадия отправил его во вторую команду на несколько недель в 2009-м.
• Мотание по всей турнирной таблице Бундеслиги: были и 5 место, и 8, и 15, и спасения в переходных матчах.
• Ровно 0 трофеев за все время. «У меня есть предложения от команд из Германии, борющихся за кубки. Но вряд ли меня где-то полюбят так, как здесь».
• 14 тренеров (Янсен позже говорил, что именно частая смена тренеров дестабилизировала ситуацию в клубе). Свой последний матч за «Гамбург» в Бундеслиге в 2015-м Янсен провел при Лаббадии (вспоминаем историю о командировке во вторую команду).
В 2015 году сотрудничество Янсена с «Гамбургом» закончилось – клуб просто не продлил с ним контракт, отправив 29-летнего футболиста на биржу труда. Спустя месяц после ухода из «Гамбурга» Янсен объявил о завершении карьеры.
«В последние пару сезонов я очень полюбил «Гамбург». Я не буду скрывать: я очень разочарован, что мы не продлили с ним контракт, ведь я мог играть еще несколько лет. Но я буду честен: я никогда в жизни не смогу целовать другую эмблему. Я обожаю «Гамбург», я люблю город. Я останусь здесь и буду часто ходить на матчи «Гамбурга».
Дальше Янсен не раз появлялся на фанатской трибуне «Гамбурга». В интервью в 2017-м он сказал: «Я реально болею за «Гамбург». Когда я играл за него, у меня не было таких чувств. Сейчас я смотрю каждый матч, я переосмыслил свою любовь к клубу. Для меня не проблема прийти в атрибутике на сектор и петь песни на трибунах. Это здорово. Я здесь настоящий, мои эмоции настоящие»
Первое время после завершения карьеры Янсен работал экспертом на немецком ТВ, играл за «Гамбург III» в Оберлиге, был в наблюдательном совете клуба. В 2019-м он ненадолго стал президентом команды. Сейчас же Янсен занял должность председателя правления клубом
В Германии болельщики рады повышению Янсена – они любят и ценят его за преданность. Финансовый директор «Гамбурга» Фрэнк Веттштейн сказал: «Марсель – очень умный, скромный, прагматичный и толковый молодой человек. Как вы знаете, у нас сейчас не самые лучшие времена. Надеюсь, Янсен поможет нам преодолеть все трудности».
О скромности. Год назад Янсен посмеивался над молодыми игроками: «В мое время такого не было. Некоторые молодые футболисты только подобрались к основе, но уже гоняют на дорогих спорткарах. Ха-ха, десять лет назад к ним бы подошли авторитетные футболисты и предъявили за такие понты».
Сам Янсен при этом, получая пару миллионов евро в год, ездит на небольшом экомобиле (при росте в 1,91 метра).