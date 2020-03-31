Удивительная жизнь Марселя Янсена: закончил карьеру в 29, потому что «Гамбург» не продлил с ним контракт, через 4 года стал его президентом

Янсен и «Гамбург» это:

• 7 сезонов вместе. Янсен не думал об уходе, даже когда Бруно Лаббадия отправил его во вторую команду на несколько недель в 2009-м.

• Мотание по всей турнирной таблице Бундеслиги: были и 5 место, и 8, и 15, и спасения в переходных матчах.

• Ровно 0 трофеев за все время. «У меня есть предложения от команд из Германии, борющихся за кубки. Но вряд ли меня где-то полюбят так, как здесь».

• 14 тренеров (Янсен позже говорил, что именно частая смена тренеров дестабилизировала ситуацию в клубе). Свой последний матч за «Гамбург» в Бундеслиге в 2015-м Янсен провел при Лаббадии (вспоминаем историю о командировке во вторую команду).

В 2015 году сотрудничество Янсена с «Гамбургом» закончилось – клуб просто не продлил с ним контракт, отправив 29-летнего футболиста на биржу труда. Спустя месяц после ухода из «Гамбурга» Янсен объявил о завершении карьеры.

«В последние пару сезонов я очень полюбил «Гамбург». Я не буду скрывать: я очень разочарован, что мы не продлили с ним контракт, ведь я мог играть еще несколько лет. Но я буду честен: я никогда в жизни не смогу целовать другую эмблему. Я обожаю «Гамбург», я люблю город. Я останусь здесь и буду часто ходить на матчи «Гамбурга».