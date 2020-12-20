Тюрам из «Боруссии» М плюнул в лицо сопернику. Извинился и сказал, что случайно
У «Боруссии» М неудачный отрезок в Бундеслиге. Последняя победа случилась 28 ноября. Дальше – четырехматчевая безвыигрышная серия, которая закончилась поражением от «Хоффенхайма».
Первый минус от этой встречи для «Боруссии» – удаление Маркуса Тюрама по безобразной причине. Тюрам обводил Штефана Поша, но тот сопротивлялся: оттеснял его корпусом и толкал руками. В итоге Тюрам слабо пробил по воротам и свалился. А потом они устроили разборки.
Словесная перепалка закончилась плевком Тюрама в лицо Поша. Арбитр не сразу среагировал на этот эпизод: сначала подбежал к Тюраму и Пошу, чтобы разобраться в ситуации. А потом посмотрел ВАР и удалил Тюрама.
Видео момента:
Это первое удаление Тюрама за два года. Второй минус для «Боруссии» – в большинстве «Хоффенхайм» забил второй и победил. Тюрам оправдывался:
«Сегодня произошло то, что для меня нехарактерно и не должно происходить когда-либо. Я неверно отреагировал на поведение соперника, и то, что случилось, произошло случайно, без умысла.
Я прошу прощения у всех: у Штефана Поша, у соперников, у партнеров, у моей семьи, у всех, кто видел мою реакцию. Разумеется, я приму любые последствия своего проступка».
Валентино Лазаро из «Боруссии» сказал: «Это позор для команды и позор для него. Это совершенно не соответствует его характеру».
Тюрама критиковал даже тренер «Боруссии» Марко Розе:
«Я бы хотел попросить за это прощения от лица всего клуба. Такому поведению не место на футбольном поле. Это просто не вписывается ни в какие рамки. Тюрам потерял самообладание».
В Германии пишут, что Тюрама теперь дисквалифицируют. В сентябре Озан Кабак из «Шальке» получил вторую желтую за плевок в лицо Людвига Аугустинссона из «Вердера». Кабака дисквалифицировали на четыре матча.
Наказание Тюрама может быть жестче из-за прямой красной.