Тюрам из «Боруссии» М плюнул в лицо сопернику. Извинился и сказал, что случайно

Это первое удаление Тюрама за два года. Второй минус для «Боруссии» – в большинстве «Хоффенхайм» забил второй и победил . Тюрам оправдывался:

«Сегодня произошло то, что для меня нехарактерно и не должно происходить когда-либо. Я неверно отреагировал на поведение соперника, и то, что случилось, произошло случайно, без умысла.

Я прошу прощения у всех: у Штефана Поша, у соперников, у партнеров, у моей семьи, у всех, кто видел мою реакцию. Разумеется, я приму любые последствия своего проступка».

Валентино Лазаро из «Боруссии» сказал: «Это позор для команды и позор для него. Это совершенно не соответствует его характеру».