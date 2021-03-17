Тренер из «Боруссии» М поругался с судьей. И получил от федерации наказание – тренировать женскую команду
Тренер второго состава «Боруссии» из Менхенгладбаха Хайко Фогель (тренировал молодежку «Баварии» и «Базель») поругался с судьями в матче Региональной лиги (четвертая по статусу в Германии). Федерация отстранила Фогеля и его помощников на два ближайших матча.
Западногерманская футбольная ассоциация (ЗГФА) добавила к этому еще два наказания. Штраф 1500 евро и проведение шести тренировок женской команды (или ее молодежки). Тренировки Фогель должен провести до 30 июня. ЗГФА подтвердила ESPN, что она действительно вынесла такое наказание Фогелю, но отказывается комментировать решение («это еще незавершенное дело»).
Наказание в Германии многие критикуют. Например, Николь Селмер из организации «Женщины в футболе» говорит:
«Это фатальный месседж. Он показывает, что на любом уровне женщины и девочки воспринимаются не так серьезно, как мужчины и мальчики. Наказание для Фогеля ставится на один уровень с социальной работой, но это не совсем так. Женский футбол – это спорт, и в нем участвуют такие же профессионалы, как и их коллеги-мужчины. Это сигнал, что тренировать женскую команду – наказание за проступок».
А в колонке журнала Der Tagesspiegel такие рассуждения:
«Эти санкции – женоненавистнические меры, которым нет места в обществе и в спорте. Возникает вопрос: а кто на самом деле наказан? Может быть, девушки, которые теперь не будут чувствовать себя в безопасности, потому что их тренирует человек, который допускает «неспортивное поведение?»
Еще наказание Фогелю раскритиковала футболистка Австрии Виктория Шнадербек:
«Это не наказание, а осознанная форма сексизма. Я, как и любая футболистка, ощущаю в этот момент настоящую дискриминацию».
Женский футбол в Германии был официально запрещен с 1955-го по 1970-й как «аморальное занятие, чуждое женской природе». Клубам запрещалось организовывать женские турниры и предоставлять женщинам поля для тренировок. За это они могли быть лишены лицензии и исключены из соревнований.
Потом запрет был снят, но женская Бундеслига появилась только в 1990 году, когда ФРГ и ГДР объединились. А за год до этого женская сборная Германии за победу на чемпионате Европы получила в подарок чайные сервизы.