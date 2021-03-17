Тренер из «Боруссии» М поругался с судьей. И получил от федерации наказание – тренировать женскую команду

Еще наказание Фогелю раскритиковала футболистка Австрии Виктория Шнадербек:

«Это не наказание, а осознанная форма сексизма. Я, как и любая футболистка, ощущаю в этот момент настоящую дискриминацию».

Женский футбол в Германии был официально запрещен с 1955-го по 1970-й как «аморальное занятие, чуждое женской природе». Клубам запрещалось организовывать женские турниры и предоставлять женщинам поля для тренировок. За это они могли быть лишены лицензии и исключены из соревнований.

Потом запрет был снят, но женская Бундеслига появилась только в 1990 году, когда ФРГ и ГДР объединились. А за год до этого женская сборная Германии за победу на чемпионате Европы получила в подарок чайные сервизы.