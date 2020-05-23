Картонки на стадионе «Боруссии» – это протест реальных фанатов

Идею придумал фанат «Боруссии» Инго Мюллер. В середине марта Мюллер разговаривал с женой, когда она предложила ему сфотографироваться и выставить себя на стадионе. Мюллер связался с другом и собрал сервис, через который можно заказать место на стадионе. Мюллер рассказывал, что сам был за прекращение сезона по итогам первой половины чемпионата.

Его версия – в красивой установке с картонками есть форма протеста: «Мы хотим показать людям по всему миру, что футбол не имеет смысла без фанатов. Может, он выглядит красочно со всеми этими манекенами, но там нет настоящих людей. Они не могут петь, не могут подбадривать, не могут ничего сделать. Они просто стоят там символом протеста».

Изначально идея Мюллера предусматривала пару тысяч заказов, но сейчас счет идет уже на 20 тысяч. Мюллер рассказывал, что ждет возвращения фанатов на стадионы: тогда болельщики закатят вечеринку, а картонки заберет с собой любой желающий. Идеей Мюллер все равно гордится, а клуб его поддержал: «Наш газон, ваш стадион».