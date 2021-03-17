Марко Розе
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#Марко Розе #Футбол #Лига чемпионов #Бундеслига #Боруссия Д #Боруссия М

«Борусия» М проиграла семь раз подряд после заявления тренера об уходе. Хотя тот уверен: никаких проблем нет

час назад

www.imago-images.de/Global Look Press

15 февраля «Боруссии» объявили о трансфере тренера. По итогам сезона Марко Розе, тренирующий ту, что из Менхенгладбаха, уедет в Дортмунд. С этого момента началось странное проклятие «Боруссии» М:

❌ Поражение от «Майнца» в Бундеслиге. 1:2.

❌ Поражение от «Манчестер Сити» в ЛЧ со счетом 0:2.

❌ Поражение от «Лейпцига» в чемпионате (2:3).

❌ Вылет от «Боруссии» Д из Кубка Германии (0:1).

❌ Поражение от «Байера» 0:1.

❌ Поражение от «Аугсбурга» 1:3.

❌ Еще одно поражение от «Манчестер Сити» (0:2) и вылет из Лиги чемпионов.

И это продолжение безвыигрышной серии. Она началась не 17 февраля, с момента первого матча после объявления об уходе Розе, а за две недели до этого. Сначала «Боруссия» М проиграла «Кельну» (1:2), а потом сыграла вничью с «Вольфсбургом» (0:0).

В это время Розе был удивительно спокоен. Например, на предматчевой пресс-конференции перед ответным матчем 1/8 финала ЛЧ сказал, что у «Боруссии» нет никаких проблем. Кроме результатов. А за день до этого Розе пульнул уверенное:

«Я не верю в чудеса. Чтобы пройти «Манчестер Сити», нужно сделать что-то экстраординарное».

Немецкие журналисты на фоне этих поражений задают вопросы о правильности назначения Розе спортдиру «Боруссии» Д Михаэлю Цорку. Тот отвечает: «Да, мы уверены. Мы обсудили все детали. Мы уверены, что он хороший тренер».

Магия Розе, который до февраля месяца почти не проигрывал в чемпионате, окончательно исчезла. Сейчас он превратился в тренера, который не претендует ни на один титул и просто дорабатывает сезон перед новым вызовом.

Матч завершен
Манчестер Сити
Манчестер
Де Брюйне 12
Гюндоган 18
2:0
Матч завершен
Боруссия
Менхенгладбах
Автор:
Илья Егоров
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