Манчестер Сити
Манчестер
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Боруссия
Менхенгладбах
Лига чемпионов, 1/8 финала

Лига чемпионов,

1/8 финала
16 марта 2021, 23:00 МСК
16.03.2021, 23:00 МСК
вторник
Составы