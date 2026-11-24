Бывший полузащитник «Манчестер Сити» Кевин де Брюйне прокомментировал дело о финансовых нарушениях английского клуба.

Независимая комиссия признала «горожан» виновными по 114 из 115 обвинений в нарушении финансовых правил АПЛ. Клуб подал апелляцию на это решение.

«Конечно, в последнее время происходит много всего, но я ничего не могу изменить. Я горжусь тем, чего добился как футболист, это мой клуб. Я люблю владельцев, я говорил с ними о многих вещах, не связанных с футболом – я даже разговаривал с Хальдоном аль Мубараком о том, как купить клуб.

Конечно, в жизни есть правила, но я бы сказал, что все играют на пределе возможностей, а что касается меня, то я показывал свою игру на поле. Я не думаю, что многие люди изменят свое мнение обо мне как об игроке или о том, как мы играли, но у каждого есть свое мнение», – сказал де Брюйне на пресс-конференции перед матчем «Наполи» с «Манчестер Сити» в Лиге чемпионов.

Ранее стало известно, что клубы АПЛ готовы помочь лиге покрыть судебные издержки, если спонсоры «Манчестер Сити» подадут на нее в суд. Большинство участников собрания владельцев и руководителей клубов поддержали эту инициативу, против выступил только один клуб.