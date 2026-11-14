Невилл считает, что Почеттино нужно заменить 10 игроков в «МЮ»

«Манчестер Юнайтед» уволил Майкла Кэррика и назначил Маурисио Почеттино новым главным тренером. Контракт с 54-летним аргентинцем рассчитан до 2029 года, к работе он приступит 18 ноября.

Бывший защитник «красных дьяволов» Гари Невилл считает, что Почеттино необходимо провести перестройку состава:

«Надеюсь, Маурисио Почеттино защитит себя при помощи контракта, ему это понадобится. Уверен, он заявил, что ему нужен огромный бюджет. Думаю, ему сразу нужны защитники, чтобы «Манчестер Юнайтед» хоть как-то приблизился к тому уровню, которого клуб хочет достичь в этом сезоне.

И еще одно: он должен взять под контроль трансферную политику, ведь совершенно ясно, что произошедшее летом совершенно не соответствовало стандартам. Ему нужно убедиться, что он будет властен над собственными результатами и будет абсолютно непреклонным в вопросе получения денег на трансферы.

Мое мнение: вероятно, нужно примерно пять-шесть игроков в оборону, два-три в полузащиту, вратарь и, скорее всего, центральный нападающий. Думаю, речь идет примерно о десяти игроках, которых нужно фактически заменить».

Почеттино стал 12-м тренером «Манчестер Юнайтед» после ухода сэра Алекса Фергюсона в 2013 году. Чаще в АПЛ за это время тренеры менялись только в «Челси» (14) и «Кристал Пэлас» (13).