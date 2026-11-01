Лавия — 9,0 против «МЮ», Лаймер — 8,0 против «Дортмунда»: лучшие игроки по Индексу ГОЛ

«Челси» победил «Манчестер Юнайтед» со счетом 2:0. Лучшим игроком встречи по Индексу ГОЛ стал Ромео Лавия — 9,0.

Авторы голов Коул Палмер и Морган Роджерс получили 8,5 и 8,4 соответственно. Следом расположился Ачимпонг — 8,3. По ожидаемым голам преимущество также осталось за «Челси»: 2,79 xG против 1,39.

В матче «Баварии» с дортмундской «Боруссией» победителя не оказалось — 2:2. Высшую оценку получил Конрад Лаймер — 8,0. Он забил один из двух мячей мюнхенцев. Автор второго гола Дайо Упамекано заработал 7,6.

Харри Кейн завершил встречу с оценкой 7,2: отдал голевую передачу, но ни один из его шести ударов не пришелся в створ.

«Бавария» значительно превзошла соперника по xG — 3,77 против 0,62, однако это преимущество не принесло победы.