«Локомотив» — «Спартак», «Ливерпуль» — «Арсенал», «Ювентус» — «Наполи»: матчи 1 ноября

Собрали расписание матчей РПЛ и пяти ведущих европейских чемпионатов на 1 ноября. Время — московское.

РПЛ

13:00 — «Оренбург» — ЦСКА

15:15 — «Динамо» Махачкала — «Ростов»

17:30 — «Балтика» — «Акрон»

19:45 — «Локомотив» — «Спартак»

АПЛ

19:30 — «Ливерпуль» — «Арсенал»

Ла Лига

16:00 — «Хетафе» — «Севилья»

18:15 — «Расинг» — «Реал Мадрид»

20:30 — «Эльче» — «Валенсия»

23:00 — «Атлетик» — «Реал Сосьедад»

Серия А

14:30 — «Комо» — «Венеция»

17:00 — «Фрозиноне» — «Торино»

17:00 — «Лацио» — «Кальяри»

20:00 — «Лечче» — «Дженоа»

22:45 — «Ювентус» — «Наполи»

Бундеслига

17:30 — «Унион» — «Кельн»

19:30 — «Айнтрахт» — «Гамбург»

Лига 1

17:00 — «Страсбур» — «Осер»

19:15 — «Лион» — «Анже»

19:15 — «Париж» — «Монако»

22:45 — «Марсель» — «Тулуза»

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