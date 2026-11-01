«Локомотив» — «Спартак», «Ливерпуль» — «Арсенал», «Ювентус» — «Наполи»: матчи 1 ноября
Собрали расписание матчей РПЛ и пяти ведущих европейских чемпионатов на 1 ноября. Время — московское.
РПЛ
13:00 — «Оренбург» — ЦСКА
15:15 — «Динамо» Махачкала — «Ростов»
17:30 — «Балтика» — «Акрон»
19:45 — «Локомотив» — «Спартак»
АПЛ
19:30 — «Ливерпуль» — «Арсенал»
Ла Лига
16:00 — «Хетафе» — «Севилья»
18:15 — «Расинг» — «Реал Мадрид»
20:30 — «Эльче» — «Валенсия»
23:00 — «Атлетик» — «Реал Сосьедад»
Серия А
14:30 — «Комо» — «Венеция»
17:00 — «Фрозиноне» — «Торино»
17:00 — «Лацио» — «Кальяри»
20:00 — «Лечче» — «Дженоа»
22:45 — «Ювентус» — «Наполи»
Бундеслига
17:30 — «Унион» — «Кельн»
19:30 — «Айнтрахт» — «Гамбург»
Лига 1
17:00 — «Страсбур» — «Осер»
19:15 — «Лион» — «Анже»
19:15 — «Париж» — «Монако»
22:45 — «Марсель» — «Тулуза»
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