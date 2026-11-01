Ямаль получил 9,5 по Индексу ГОЛ за дубль и ассист против «Алавеса». У Фермина — 9,3

Ямаль получил 9,5 за дубль и голевую передачу. За 74 минуты на поле нападающий нанес шесть ударов, три из которых пришлись в створ, и сделал две ключевые передачи.

Вторую оценку в матче заработал Фермин Лопес — 9,3. Полузащитник также отметился голом. Тройку лучших замкнул Рафинья: автор еще одного дубля получил 8,8.

«Барселона» забила шесть мячей и значительно превзошла соперника по ожидаемым голам — 4,08 xG против 1,13.

Все оценки игроков и подробная статистика матча — в ГОЛе.