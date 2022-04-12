«Барселона» – «Айнтрахт». Обзор, прогноз и ставки на матч: 14 апреля

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Барселона» – «Айнтрахт»

«Матч ТВ» покажет матч «Барселона» – «Айнтрахт» в прямом эфире. Трансляция начнется в 21:45 по Москве;

Матч можно посмотреть онлайн на официальном сайте «Матч ТВ».

Статистика встреч «Барселона» – «Айнтрахт»

«Айнтрахт» и «Барселона» впервые сыграли друг с другом только 7 апреля. Матч в Германии завершился со счетом 1:1. Ранее в предыдущей стадии Лиги Европы «Айнтрахт» прошел «Бетис» (3:2), а «Барселона» обыграла «Галатасарай» (2:1 по сумме двух матчей).

«Барселона» идет на втором месте в чемпионате Испании. Клуб набрал 60 очков за 30 матчей. В этом турнире у «Барселоны» не было ни одного поражения в 2022 году.

«Айнтрахт» остается девятым в Бундеслиге. В 29-м туре команда проиграла «Фрайбургу» (1:2) на домашнем стадионе. Это было ее первое поражение во всех турнирах с 26 февраля.

За «Барселону» не сыграет Дани Алвес – он не заявлен на Лигу Европы. Травмирован и Мемфис Депай. Ансу Фати вообще не выходил с 20 января. Игру с «Леванте» из-за травмы пропускал Пике.