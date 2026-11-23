«Ливерпуль» разгромил «Манчестер Юнайтед» в 11-м туре АПЛ – 4:0. Защитник манкунианцев Лени Йоро получил прямую красную карточку на 8-й минуте. За мерсисайдцев забили Доминик Собослаи, Флориан Виртц, Рио Нгумоа и Виктор Муньос.

Почеттино потерпел самое крупное поражение среди тренеров «МЮ» в дебютном матче. Последний раз манкунианцы проигрывали 0:4 при смене тренера в 1926 году – тогда команду возглавлял играющий тренер Кларенс Хилдич.

После 11 туров «МЮ» занимает 19-е место в АПЛ с 8 очками и находится в зоне вылета. Команда не побеждает в чемпионате девять матчей подряд – это клубный антирекорд. Последний раз манкунианцы побеждали в АПЛ 30 августа.

В 12 последних матчах во всех турнирах у «МЮ» только одна победа – над «Ромой» (3:2). За этот период команда пропустила 34 гола – больше всех среди клубов топ-5 лиг Европы.