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#АПЛ #Футбол #Бундеслига #Манчестер Сити #Боруссия М

Из-за шторма «Киара» отменили матчи в топ-чемпионатах. За людей переживают даже там, куда ураган еще не дошел

09 февраля, 16:10
Александр Плеханов

Сильный ветер и дождь в аэропорту Лидса. Так проявляется шторм «Киара».

«Ман Сити» написал в твиттере, что игры с «Вест Хэмом» сегодня не будет. Ее перенесли на другой день из-за обострившихся погодных условий. Sky Sports прояснил – перенос связан со штормом «Киара». До этого из-за него уже перенесли воскресные игры в Нидерландах: там отменили сразу четыре матча. Выходной получили игроки «Аякса», «Фейеноорда», АЗ и других команд из первой половины таблицы.

Похожая ситуация и в Бельгии. Там перенесли три матча: «Стандард» – «Брюгге», «Антверпен» – «Генк», «Васланд-Беверен» – «Кортрейк». В Германии шторму «Киара» дали другое имя – «Сабина». Из-за него точно не состоится игра «Боруссии» из Менхенгладбаха и «Кельна». Интересно, что «Боруссия» беспокоилась именно за безопасность фанатов – в сторону города шторм двинулся бы примерно в момент финального свистка.

Главная опасность от шторма – сильный ветер и ливни. Скорость ветра в разных странах будет в диапазоне 100-150 км/час. Основной удар шторма ожидается именно 9 февраля, но где-то ураган достигнет пика следующей ночью. Из-за всего этого граждан призывают отказаться от запланированных поездок вплоть до 11 февраля. В Германии прогнозируют перебои в работе общественного транспорта, отменяют авиарейсы.

Такие последствия от этого шторма проявились уже сейчас:

В телеграм-канале «МузФутбол» мы увидели еще одну историю, связанную с этим ураганом. В Северной Ирландии 8 февраля играли матч вторая и третья команда чемпионата – «Гленторан» и «Колрейн». Единственный гол в этой встрече забили прямым ударом с углового. Игрок просто пульнул подачу по высокой траектории, а ветер помог мячу залететь в дальний угол.

В обычной жизни все не так весело:

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Все фото: Keystone Press Agency/Global Look Press
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