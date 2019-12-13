Наши клубы всегда заканчивают групповой этап в гостях из-за погоды. У нас уже теплее, но УЕФА ничего не меняет
Факт: российские клубы всегда начинают и заканчивают групповые этапы еврокубков в гостях из-за климатических условий. Было всего несколько исключений: например, матч второго тура ЛЧ в 1993-м «Спартак» – «Галатасарай» проводился 8 декабря, но тогда УЕФА еще не разобрался до конца с календарем, а на стыке веков «Спартак» и «Локомотив» завершали матчи в группах дома, но это были еще октябрьские или ноябрьские игры (тогда было два групповых этапа).
С того момента, как вторые групповые этапы были отменены, последние туры еврокубков наши команды регулярно проводят в гостях.
Много ли мы проигрываем в последних турах?
С момента образования Лиги Европы (2009) у наших клубов в заключительных турах такая статистика:
- 2010: 7 очков (4 команды);
- 2011: 5 (4);
- 2012: 4 (4);
- 2013: 4 (5);
- 2014: 6 (4);
- 2015: 7 (4);
- 2016: 1 (4);
- 2017: 6 (4);
- 2018: 3 (5);
- 2019: 3 (4).
По сути, провал был только в 2016-м, хотя в двух последних евросезонах групповые этапы завершались тоже слабо. В целом, катастрофы тут нет, но очевидно, что проводить последние матчи дома всегда лучше. Но Россия полностью лишена этого права.
Почему так происходит?
В официальном документе УЕФА, например, к Лиге чемпионов этого сезона нет ни слова про то, что русские клубы обязаны играть последний тур на выезде. Фактически, это негласное правило просто постоянно работает при формировании календаря. Учитывая холодную погоду в России в декабре, УЕФА автоматически ставит нашим клубам выездные матчи в шестом туре. Всем. Вне зависимости от того, где они расположены.
По календарю получается так, что все русские клубы проводят в гостях матчи не только шестого тура, но и первого. То есть, стартуют и заканчивают строго на выезде лишь из-за климата.
Так же неудобно, например, шведам и норвежцам – «Мальме» и «Русенборг» тоже в этой категории. Судя по их примерам, большого влияния календарь не оказал – «Русенборг» слишком слаб и борьбу за плей-офф ЛЕ давно закончил, «Мальме», напротив, выиграл группу, благодаря победе в гостях в последнем туре.
Почему бы не играть в Санкт-Петербурге или Краснодаре?
Действительно, такой вопрос возникает. По усредненным данным за последние десять лет, в Краснодаре в эти дни минимум плюс пять градусов, как правило, даже теплее. На десять градусов больше внутри «Газпром Арены» в Санкт-Петербурге, если закрыть крышу – там можно играть круглый год.
Почему же УЕФА не учитывает такие факты? Причины видятся две. Первая – УЕФА просто не задается таким вопросом, заодно, вероятно, и не хочет создавать преимущество отдельным клубам в одной стране, ведь тем же ЦСКА и «Локомотиву» все равно пришлось бы играть в гостях, в отличие от «Зенита» и «Краснодара», которые могли бы играть дома. Тут же – еще и организация матчей юношеской ЛЧ, которые должны проходить в том же городе.
Вторая – в УЕФА нет человека, которому было бы интересно поднять этот вопрос. Там есть россиянин Алексей Сорокин – представитель Европы от УЕФА в совете ФИФА, но, видимо, у него совсем другие функции. В исполкоме УЕФА россиян нет.
Хорошо, почему бы ЦСКА и «Локо» не играть в Ростове-на-Дону и Сочи?
В Ростове-на-Дону средняя температура в начале декабря за последние десять лет – четыре градуса, в Сочи – вообще девять. Что если «Зениту» и «Краснодару» заканчивать у себя дома, а двум другим командам из России проводить матчи шестого тура в других городах?
На это у УЕФА есть ответ в том же официальном документе. Положение 24.05 гласит, что клубы обязаны проводить свои матчи на одном и том же домашнем стадионе. Так УЕФА избавляет себя от других излишних заморочек, инспекций и организаций матчей в других городах. Понять можно.
И что, в других городах, где были матчи шестого тура, так тепло?
Нет. Потому и странно, что не работает индивидуальный подход к другим клубам.
Где была температура ниже пяти градусов в матчах последнего тура ЛЧ/ЛЕ.
- -1 градус – «Ред Булл» – «Ливерпуль» (Зальцбург, Австрия);
- -1 градус – «Динамо» – «Манчестер Сити» (Загреб, Хорватия)
- 0 градусов – ЛАСК – «Спортинг» (Линц, Австрия);
- 0 градусов – «Слован» – «Брага» (Братислава, Словакия);
- 0 градусов – «Бавария» – «Тоттенхэм» (Мюнхен, Германия);
- 1 градус – «Рейнджерс» – «Янг Бойз» (Глазго, Шотландия);
- 1 градус – «Шахтер» – «Аталанта» (Харьков, Украина);
- 2 градуса – ЧФР – «Селтик» (Клуж, Румыния);
- 2 градуса – «Динамо» – «Лугано» (Киев, Украина);
- 3 градуса – «Партизан» – «Астана» (Белград, Сербия);
- 3 градуса – «ПСВ» – «Русенборг» (Эйндховен, Голландия);
- 3 градуса – «Байер» – «Атлетико» (Леверкузен, Германия);
- 4 градуса – «Вольфсбург» – «Сент-Этьен» (Вольфсбург, Германия);
- 4 градуса – «Стандард» – «Арсенал» (Льеж, Бельгия).
Данные сайта Wunderground.
Очевидно, что при таком большом количестве матчей в последнем туре невозможно сделать так, чтобы все они проходили в удобных условиях и приятной погоде, которая бы не помешала качеству футболу и комфорту зрителей.
Но ряд матчей проходит ровно при таком же холоде. Даже в Москве за последнюю неделю вечером температура ни разу не опускалась ниже нуля. Нет причин обвинять УЕФА в дискриминации России или чем-то подобном. Но пересмотреть свой взгляд на погоду в отдельных регионах (Краснодар) и на особенные условия проведения матча (Санкт-Петербург) уже давно пора.