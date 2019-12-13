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#Лига Европы #Футбол

Все участники плей-офф ЛЕ. Много Англии, Испании, Португалии, но нет русских

13 декабря 2019, 02:08

Завершился групповой этап Лиги Европы. Так выглядит список тех, кто в феврале сыграет в первый раунд (попали не только первые и вторые места групп ЛЕ, но и третьи места групп ЛЧ), по странам.

Англия:

• «Арсенал».

• «Манчестер Юнайтед».

• «Вулверхэмптон»

Испания:

• «Эспаньол».

• «Севилья».

• «Хетафе».

Германия:

• «Айнтрахт».

• «Байер».

• «Вольфсбург».

ZUMAPRESS/Global Look Press

Италия:

• «Интер».

• «Рома».

Голландия:

• «Аякс».

• АЗ.

Португалия:

• «Порту».

• «Спортинг».

• «Бенфика».

• «Брага».

ZUMAPRESS/Global Look Press

Шотландия:

• «Селтик».

• «Рейнджерс».

Турция:

• «Истанбул Башакшехир».

Бельгия:

• «Гент».

• «Брюгге».

Украина:

• «Шахтер».

Греция:

• «Олимпиакос».

Австрия:

• «Зальцбург».

• ЛАСК.

ZUMAPRESS/Global Look Press

Швейцария:

• «Базель».

Кипр:

• АПОЭЛ.

Дания:

• «Копенгаген».

Швеция:

• «Мальме».

Болгария:

• «Лудогорец».

Румыния:

• «ЧФР».

Первые матчи состоятся 20 февраля. Ответные – 27 февраля.

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Все фото: imago-images.de/Global Look Press
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