Все участники плей-офф ЛЕ. Много Англии, Испании, Португалии, но нет русских
Завершился групповой этап Лиги Европы. Так выглядит список тех, кто в феврале сыграет в первый раунд (попали не только первые и вторые места групп ЛЕ, но и третьи места групп ЛЧ), по странам.
Англия:
• «Арсенал».
• «Манчестер Юнайтед».
• «Вулверхэмптон»
Испания:
• «Эспаньол».
• «Севилья».
• «Хетафе».
Германия:
• «Айнтрахт».
• «Байер».
• «Вольфсбург».
Италия:
• «Интер».
• «Рома».
Голландия:
• «Аякс».
• АЗ.
Португалия:
• «Порту».
• «Спортинг».
• «Бенфика».
• «Брага».
Шотландия:
• «Селтик».
• «Рейнджерс».
Турция:
• «Истанбул Башакшехир».
Бельгия:
• «Гент».
• «Брюгге».
Украина:
• «Шахтер».
Греция:
• «Олимпиакос».
Австрия:
• «Зальцбург».
• ЛАСК.
Швейцария:
• «Базель».
Кипр:
• АПОЭЛ.
Дания:
• «Копенгаген».
Швеция:
• «Мальме».
Болгария:
• «Лудогорец».
Румыния:
• «ЧФР».
Первые матчи состоятся 20 февраля. Ответные – 27 февраля.