Все участники плей-офф ЛЕ. Много Англии, Испании, Португалии, но нет русских

Завершился групповой этап Лиги Европы. Так выглядит список тех, кто в феврале сыграет в первый раунд (попали не только первые и вторые места групп ЛЕ, но и третьи места групп ЛЧ), по странам.

Англия:

• «Арсенал».

• «Манчестер Юнайтед».

• «Вулверхэмптон»

Испания:

• «Эспаньол».

• «Севилья».

• «Хетафе».

Германия:

• «Айнтрахт».

• «Байер».

• «Вольфсбург».