Роберто Бонинсенья

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Банка колы попала в голову игроку, и «Интер» проиграл 1:7 «Боруссии». Было жарко: драка, суд, банка в музее, а виновный – тайна
#Лига чемпионов
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