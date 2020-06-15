Один из лучших тренеров в истории делал йогу голым, запрещал детям запивать еду и кормил игроков аспирином в вафлях

Тренер Эленио Эррера – это великий «Интер», мощная «Барселона», куча трофеев, система катеначчо. Он был главным из главных в 50-х и 60-х и сильно повлиял на то, чем футбол стал сегодня. Все это он добился через очень своеобразную системы взглядов и правил.

Основное – никакого курения, алкоголь – очень редко, в остальном – полная дисциплина плюс ментальные упражнения. Его жена рассказывала, как он делал йогу полностью обнаженным – каждое утро перед открытым окном. И повторял себе:

«Я прекрасен, силен и спокоен. Ничего не боюсь. Никакие препятствия меня не остановят».

«Помешанный на своем здоровье фанатик», – так отзывался о нем итальянский журналист Джанни Брера. Когда Эррера лежал в больнице, он читал книгу, в которой были описаны упражнения для укрепления духа из XVI века.