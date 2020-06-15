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Один из лучших тренеров в истории делал йогу голым, запрещал детям запивать еду и кормил игроков аспирином в вафлях
Тренер Эленио Эррера – это великий «Интер», мощная «Барселона», куча трофеев, система катеначчо. Он был главным из главных в 50-х и 60-х и сильно повлиял на то, чем футбол стал сегодня. Все это он добился через очень своеобразную системы взглядов и правил.
Основное – никакого курения, алкоголь – очень редко, в остальном – полная дисциплина плюс ментальные упражнения. Его жена рассказывала, как он делал йогу полностью обнаженным – каждое утро перед открытым окном. И повторял себе:
«Я прекрасен, силен и спокоен. Ничего не боюсь. Никакие препятствия меня не остановят».
«Помешанный на своем здоровье фанатик», – так отзывался о нем итальянский журналист Джанни Брера. Когда Эррера лежал в больнице, он читал книгу, в которой были описаны упражнения для укрепления духа из XVI века.
Дочь Луна вспоминала: «Ел обычную пасту с оливковым маслом и пармезаном. Был против, чтобы мы пили не только вино, но и много воды во время еды. Доходило до того, что просто убирал бутылку воды со стола и держал ее ногами».
Пить и курить он запрещал и своим игрокам – в середине прошлого века это казалось чем-то революционным. Зато питание йогуртами поощрял. По словам Луны, Эррера был против любого допинга кроме психологического. Но в одну вещь все-таки верил.
Он считал, что аспирин с кофеином дает отличный эффект: снимает незначительную боль, стимулирует мозг, не дает побочек. Эррера закупал аспирин в Англии или Америке и просил размалывать таблетки с сахаром и сыпать эту смесь в вафли. Травяной чай или кофе с аспирином – обязательное предматчевое условие для игроков.
«Ритиро» – это термин, когда команда запирается в изоляции и готовится к матчам без посторонних. В четверг игроки заселялись в отдельный загородный отель, где были только они сами и персонал. Так Эррера всегда поступал в «Интере». В одной из книг об итальянском футболе есть цитата английского футболиста Джерри Хитченса: «Уход из «Интера» Эрреры был похож на побег из чертовой армии».
Как говорил сам Эррера, для достижения успеха он просто применял несколько принципов одновременно: тяжелая работа, перфекционизм, серьезная физподготовка, строгая диета и полная концентрация перед матчами.
Психологические приемы Эрреры .
• Тренировал игроков трижды в день, а на жалующихся на усталость вешал дополнительные упражнения.
• Тренируя «Атлетико», ходил у трибунам перед началом выездных матчей: фанаты шумели на него и уже уставали, когда появлялись сами игроки.
• Перед матчем кидал мяч каждому из футболистов и спрашивал, как и почему команда сегодня победит. Потом все вместе обнимались и кричали, что непременно выиграют.
• Собирал любые данные об игроках и знал все об их семьях. Так было легче их мотивировать. Местным игрокам в «Барселоне» напоминал о битве за Каталонию, семейным игрокам рассказывал о гордости за них со стороны жен и детей, холостых мотивировал на завоевание симпатий у девушек, иностранцам напоминал о деньгах. Ко всем – разный подход.
• Наслаждался вниманием прессы, отвлекая ее от команды: он раздавал интервью, эпатировал цитатами, позировал фотографам.