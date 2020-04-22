Бывший тренер Коста-Рики два года работает на апельсиновой плантации – так он отдыхает после провала на ЧМ-2018
В тренерской карьере Оскара Рамиреса был только один большой вызов – сборная Коста-Рики. До этого он тренировал костариканские клубы (и даже пять раз был чемпионом страны вместе с «Алахуэленсе»). В 2006-м он впервые пришел в сборную Коста-Рики в качестве ассистента Карлоса Уотсона, в 2014-м (после «Алахуэленсе») стал ассистентом Пауло Ванчопа. В 2015-м стал главным тренером Коста-Рики.
«Для меня это честь и самая большая награда за старание. Я благодарю всех за доверие и поддержку. Люди, которые рядом со мной, футболисты, члены федерации футбола Коста-Рики. Всем огромное спасибо».
За три года, что Рамирес был главным тренером сборной, Коста-Рика участвовала на трех турнирах:
1. Кубок Америки-2016. Там команда заняла третье место в группе (с США, Колумбией и Парагваем) и не вышла в плей-офф.
2. Кубок КОНКАКАФ-2017. Коста-Рика была первой в группе с Канадой, Гондурасом и Французской Гвианой; в четвертьфинале обыграла Панаму; в полуфинале проиграла США и разделила третье место с Мексикой.
3. ЧМ-2018. В России сборная Коста-Рики набрала 1 очко в группе с Бразилией, Швейцарией и Сербией и вылетела из турнира.
Последняя неудача больно ударила по Рамиресу:
«Я опустошен. Это очень тяжело для меня, для всей страны. Я любил работу в сборной, для меня она была важным этапом карьеры. Да, можно говорить, что мы попали в группу с сильными командами, но мы все равно показали не такой результат, который сами ожидали. Думаю, на этом моя работа со сборной завершена. Сейчас, вероятно, возьму паузу на некоторое время – нужно отойти от футбола и занять голову чем-то другим».
Рамирес сдержал слово. Контракт со сборной, который действовал до конца чемпионата мира, не был продлен. Сам Рамирес уехал в Эредию (город в Коста-Рике), где сейчас живет вместе с семьей. Рамирес нашел новое занятие для себя – работа на апельсиновой плантации (он ее же владелец). А так выглядит обычный день Рамиреса:
- Встает в 5 утра, завтракает и вместе с женой едет на машине на плантацию (более трех часов пути).
- На плантации он работает до вечера, отвлекаясь на обед и кофе.
- Вечером возвращается домой, где занимается логистикой фермы, покупает необходимое оборудование онлайн и проводит время с семьей.
Так Рамирес живет уже почти два года. За это время, по данным ESPN, он отклонил несколько предложений. Рамирес изолировался от прессы, до недавнего момента не делал никаких заявлений. Но в середине апреля его агент сказал:
«Оскар не случайно отошел от дел – ему нужно было время, чтобы обдумать свои ошибки. За два года у нас были переговоры с клубами из Индии, Японии и других стран Азии. К сожалению, они ни к чему не привели. Сейчас Оскар готов к новым вызовам – он рассматривает в том числе и сложные ситуации. Но его приоритетом была и остается работа на международном уровне».