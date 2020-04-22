Бывший тренер Коста-Рики два года работает на апельсиновой плантации – так он отдыхает после провала на ЧМ-2018

За три года, что Рамирес был главным тренером сборной, Коста-Рика участвовала на трех турнирах:

1. Кубок Америки-2016. Там команда заняла третье место в группе (с США, Колумбией и Парагваем) и не вышла в плей-офф.

2. Кубок КОНКАКАФ-2017. Коста-Рика была первой в группе с Канадой, Гондурасом и Французской Гвианой; в четвертьфинале обыграла Панаму; в полуфинале проиграла США и разделила третье место с Мексикой.

3. ЧМ-2018. В России сборная Коста-Рики набрала 1 очко в группе с Бразилией, Швейцарией и Сербией и вылетела из турнира.

Последняя неудача больно ударила по Рамиресу:

«Я опустошен. Это очень тяжело для меня, для всей страны. Я любил работу в сборной, для меня она была важным этапом карьеры. Да, можно говорить, что мы попали в группу с сильными командами, но мы все равно показали не такой результат, который сами ожидали. Думаю, на этом моя работа со сборной завершена. Сейчас, вероятно, возьму паузу на некоторое время – нужно отойти от футбола и занять голову чем-то другим».

Рамирес сдержал слово. Контракт со сборной, который действовал до конца чемпионата мира, не был продлен. Сам Рамирес уехал в Эредию (город в Коста-Рике), где сейчас живет вместе с семьей. Рамирес нашел новое занятие для себя – работа на апельсиновой плантации (он ее же владелец). А так выглядит обычный день Рамиреса: