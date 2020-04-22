Оскар Рамирес
ЧМ-2018
Коста-Рика
Футбол
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#Оскар Рамирес #Футбол #ЧМ-2018 #Коста-Рика

Бывший тренер Коста-Рики два года работает на апельсиновой плантации – так он отдыхает после провала на ЧМ-2018

22 апреля, 11:03
Илья Егоров

В тренерской карьере Оскара Рамиреса был только один большой вызов – сборная Коста-Рики. До этого он тренировал костариканские клубы (и даже пять раз был чемпионом страны вместе с «Алахуэленсе»). В 2006-м он впервые пришел в сборную Коста-Рики в качестве ассистента Карлоса Уотсона, в 2014-м (после «Алахуэленсе») стал ассистентом Пауло Ванчопа. В 2015-м стал главным тренером Коста-Рики.

«Для меня это честь и самая большая награда за старание. Я благодарю всех за доверие и поддержку. Люди, которые рядом со мной, футболисты, члены федерации футбола Коста-Рики. Всем огромное спасибо».

Sven Simon/Global Look Press

За три года, что Рамирес был главным тренером сборной, Коста-Рика участвовала на трех турнирах:

1. Кубок Америки-2016. Там команда заняла третье место в группе (с США, Колумбией и Парагваем) и не вышла в плей-офф.

2. Кубок КОНКАКАФ-2017. Коста-Рика была первой в группе с Канадой, Гондурасом и Французской Гвианой; в четвертьфинале обыграла Панаму; в полуфинале проиграла США и разделила третье место с Мексикой.

3. ЧМ-2018. В России сборная Коста-Рики набрала 1 очко в группе с Бразилией, Швейцарией и Сербией и вылетела из турнира.

Последняя неудача больно ударила по Рамиресу:

«Я опустошен. Это очень тяжело для меня, для всей страны. Я любил работу в сборной, для меня она была важным этапом карьеры. Да, можно говорить, что мы попали в группу с сильными командами, но мы все равно показали не такой результат, который сами ожидали. Думаю, на этом моя работа со сборной завершена. Сейчас, вероятно, возьму паузу на некоторое время – нужно отойти от футбола и занять голову чем-то другим».

Рамирес сдержал слово. Контракт со сборной, который действовал до конца чемпионата мира, не был продлен. Сам Рамирес уехал в Эредию (город в Коста-Рике), где сейчас живет вместе с семьей. Рамирес нашел новое занятие для себя – работа на апельсиновой плантации (он ее же владелец). А так выглядит обычный день Рамиреса:

  • Встает в 5 утра, завтракает и вместе с женой едет на машине на плантацию (более трех часов пути).
  • На плантации он работает до вечера, отвлекаясь на обед и кофе.
  • Вечером возвращается домой, где занимается логистикой фермы, покупает необходимое оборудование онлайн и проводит время с семьей.

ZUMAPRESS/Global Look Press

Так Рамирес живет уже почти два года. За это время, по данным ESPN, он отклонил несколько предложений. Рамирес изолировался от прессы, до недавнего момента не делал никаких заявлений. Но в середине апреля его агент сказал:

«Оскар не случайно отошел от дел – ему нужно было время, чтобы обдумать свои ошибки. За два года у нас были переговоры с клубами из Индии, Японии и других стран Азии. К сожалению, они ни к чему не привели. Сейчас Оскар готов к новым вызовам – он рассматривает в том числе и сложные ситуации. Но его приоритетом была и остается работа на международном уровне».

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Комментарии (2)
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Ruslan Akhmetov
26 апреля, 22:32

Молодец

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zavo43
22 апреля, 13:32
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