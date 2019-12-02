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Уфа
Уфа
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Сайт
http://www.fcufa.pro/
Страна
Россия
Стадион
Нефтяник
Тренер
Вадим Евсеев
В. Евсеев
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Не спать 30 часов и проехать 2700 километров на тренировку. Игроки «Уфы» рассказывают о путешествии
#Уфа
21 мая, 09:50
В инстаграме – совсем другой Евсеев. Рассуждает об искусстве, проводит конкурс, пишет ярко и нескучно
#Вадим Евсеев
21 апреля, 14:07
Как тренироваться дома. Советуют профессиональные футболисты
#Футбол
13 апреля, 09:10
«Хорошо играть – это не значит, что очень хорошо». Евсеев – главный генератор мощных фраз в РПЛ
#Вадим Евсеев
09 марта, 23:06
У клубов РПЛ большие проблемы с новым лимитом – купить новичков летом будет тяжело
#РПЛ
08 февраля, 19:20
Важные мелочи 18-го тура РПЛ. Ранняя замена Азмуна и любимый соперник Лесового
#РПЛ
02 декабря 2019, 21:30
В «Сочи» отменили тренировку из-за эпидемии ангины. Похоже, все из-за матча с «Уфой»
#Сочи
29 ноября 2019, 19:25
Важные мелочи 17-го тура РПЛ. Достижение Новикова в «Динамо», вратарский дебют в «Сочи»
#РПЛ
24 ноября 2019, 21:55
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