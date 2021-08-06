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#РПЛ #Локомотив #Уфа #433

Страшный промах «Уфы» с пары метров от ворот: один неудачно подправил, другой вообще не попал по мячу

час назад

В первом матче третьего тура РПЛ «Уфа» принимала «Локомотив». Команды сыграли 1:1, хотя у «Уфы» перед вторым таймом была отличная стартовая позиция:

  • В конце первого соперник остался в меньшинстве – был удален Дмитрий Баринов.
  • В этом же эпизоде «Уфа» получила право на пенальти и успешно его реализовала.

1:0 – и целый тайм в большинстве. Для «Локо» чудом все не стало хуже на 61-й минуте, когда «Уфа» упустила супермомент.

  • Совершенно неприкрытый Юрий Журавлев подправлял мяч пяткой в паре метров от ворот – попал прямо в Гильерме.
  • На отскок отреагировал Гамид Агаларов, но вообще не попал по мячу.

Комедийный промах.

Более высококлассная команда за такое и наказала – Лисакович сравнял счет на 73-й минуте, в итоге – ничья. «Мы потеряли очки сегодня. За второй тайм нам пробили только два раза по воротам. Свои ситуации надо забивать», – грустил после матча главный тренер «Уфы» Алексей Стукалов.

Марко Николич вообще отреагировал на другую тему – пожаловался на судейство в двух прошлых играх и загадочно сказал: «Думаю, что завтра тоже будем считать явной ошибкой, как пропустили гол сегодня. Нам понятно, что мы каждую игру должны начинать с минус один, а потом разворачивать игру в нашу сторону».

«Локомотив» набрал семь очков и временно возглавил таблицу РПЛ. Этого могло и не быть, если бы Журавлев или Агаларов в нужный момент просто попали по мячу.

НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
Все фото: Скриншот с обзора «Матч ТВ»
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