Страшный промах «Уфы» с пары метров от ворот: один неудачно подправил, другой вообще не попал по мячу

Более высококлассная команда за такое и наказала – Лисакович сравнял счет на 73-й минуте, в итоге – ничья. «Мы потеряли очки сегодня. За второй тайм нам пробили только два раза по воротам. Свои ситуации надо забивать», – грустил после матча главный тренер «Уфы» Алексей Стукалов.

Марко Николич вообще отреагировал на другую тему – пожаловался на судейство в двух прошлых играх и загадочно сказал: «Думаю, что завтра тоже будем считать явной ошибкой, как пропустили гол сегодня. Нам понятно, что мы каждую игру должны начинать с минус один, а потом разворачивать игру в нашу сторону».

«Локомотив» набрал семь очков и временно возглавил таблицу РПЛ. Этого могло и не быть, если бы Журавлев или Агаларов в нужный момент просто попали по мячу.