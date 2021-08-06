Страшный промах «Уфы» с пары метров от ворот: один неудачно подправил, другой вообще не попал по мячу
В первом матче третьего тура РПЛ «Уфа» принимала «Локомотив». Команды сыграли 1:1, хотя у «Уфы» перед вторым таймом была отличная стартовая позиция:
- В конце первого соперник остался в меньшинстве – был удален Дмитрий Баринов.
- В этом же эпизоде «Уфа» получила право на пенальти и успешно его реализовала.
1:0 – и целый тайм в большинстве. Для «Локо» чудом все не стало хуже на 61-й минуте, когда «Уфа» упустила супермомент.
- Совершенно неприкрытый Юрий Журавлев подправлял мяч пяткой в паре метров от ворот – попал прямо в Гильерме.
- На отскок отреагировал Гамид Агаларов, но вообще не попал по мячу.
Комедийный промах.
Более высококлассная команда за такое и наказала – Лисакович сравнял счет на 73-й минуте, в итоге – ничья. «Мы потеряли очки сегодня. За второй тайм нам пробили только два раза по воротам. Свои ситуации надо забивать», – грустил после матча главный тренер «Уфы» Алексей Стукалов.
Марко Николич вообще отреагировал на другую тему – пожаловался на судейство в двух прошлых играх и загадочно сказал: «Думаю, что завтра тоже будем считать явной ошибкой, как пропустили гол сегодня. Нам понятно, что мы каждую игру должны начинать с минус один, а потом разворачивать игру в нашу сторону».
«Локомотив» набрал семь очков и временно возглавил таблицу РПЛ. Этого могло и не быть, если бы Журавлев или Агаларов в нужный момент просто попали по мячу.